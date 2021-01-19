İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 1,99 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,13 ile spor oldu.