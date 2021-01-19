SABİHA GÖKÇEN DE YARIŞA DAHİL OLDU

Avrupa'nın en önemli havalimanları arasında gösterilen Frankfurt Havalimanı'nın istatistikleri İstanbul Havalimanı'nın oldukça gerisinde kalırken, İstanbul'un bir diğer havalimanı olan Sabiha Gökçen ile Frankfurt Havalimanı'nın yolcu rakamları arasında ise yaklaşık 2 milyonluk bir fark bulunuyor. İstanbul Havalimanı'ndan 2020'de iç hatta 7 milyon 414 bin 437, dış hatta 15 milyon 994 bin 695 yolcu hizmet aldı. Bu havalimanında geçen yıl boyunca 23 milyon 409 bin 132 yolcu ağırlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise geçen yıl toplam 16 milyon 966 bin 572 yolcuya hizmet verildi.