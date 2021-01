O parayı hemen alın! Milyonlarca kişiye SGK'dan toplu para iadesi! Emekli olamayanların parası anında hesaba yatıyor!

EMEKLİ OLAMAYANLARA TÜM SGK PRİMLERİ TOPLU PARA HALİNDE ÖDENİYOR!

Çalışan vatandaşlar için en önemli gider kapısından birisi olan SGK primleri her ay düzenli ödenir. 2021 yılı için çalışanlar her ay SGK'ya en az 500 TL ödeme yapmaktadırlar. Maaş arttıkça bu tutar da yükselmektedir. Her ay düzenli olarak SGK'ya ödeme yapmış ancak emekli olamayan vatandaşlar ise SGK'dan bu primleri toplu halde alma hakkına sahipler.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan emekli olamayana prim iadesi hakkı için ise sağlanması gereken koşullar bulunuyor.

Emekli olmak için gereken şartlardan yaş şartını sağlayanlar bu prim iadesini alabilirler. Bir örnek vermek gerekirse 0 yaşında bir sigortalı geçmişte 2000 gün primi varsa ve bunu 3600'e çıkarmak için çalışma imkanı da bulunmuyorsa bu günlerin parasını SGK'ya müracaat ederek geri alabiliyor. Bu şartın dışında yer alan diğer koşullar ise şu şekilde;

Sigorta gerektiren bir işte çalışmıyor olmak. Kendi işini yapmıyor yada memur olarak görevini yürütmüyor olmak. Bunun dışında malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlar toplu prim parası ödemesinden faydalanırlar.