O parayı hemen alın! Milyonlarca kişiye SGK'dan toplu para iadesi! Emekli olamayanların parası anında hesaba yatıyor!

Emekli olmak isteyen vatandaşlar öncelikle SGK prim şartı, sigortalılık gün şartını sağlamak zorundalar. Bunun dışında çalışanların işe başlama tarihlerine göre belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor. Gün, prim ve yaş şartı aynı anda sağlandığında ise emeklilik hakkı veriliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emeklilik hakkı elde edemeyen çalışanlara SGK primlerini geri ödüyor. İşte SGK'dan toplu para almak için sağlanması gereken o koşullar; Emekli olamayan vatandaşlara sağlanan desteklerden bir tanesi de toplu para iadesi. SGK bu alanda vatandaşlara gerekli koşulları sağlamaları durumunda ödenmiş prim paralarını geri iade ediyor. Sizde bu grup içerisinde yer alıyorsanız bu duruma yaşadığınız il ve ilçede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezleri üzerinden kimlik belgeniz ile başvuruda bulunabilir burada size verilecek olan matbu dilekçe örneğini doldurarak prim iadesi talep edebilirsiniz.
EMEKLİ OLAMAYANLARA TÜM SGK PRİMLERİ TOPLU PARA HALİNDE ÖDENİYOR!
Çalışan vatandaşlar için en önemli gider kapısından birisi olan SGK primleri her ay düzenli ödenir. 2021 yılı için çalışanlar her ay SGK'ya en az 500 TL ödeme yapmaktadırlar. Maaş arttıkça bu tutar da yükselmektedir. Her ay düzenli olarak SGK'ya ödeme yapmış ancak emekli olamayan vatandaşlar ise SGK'dan bu primleri toplu halde alma hakkına sahipler.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan emekli olamayana prim iadesi hakkı için ise sağlanması gereken koşullar bulunuyor.
Emekli olmak için gereken şartlardan yaş şartını sağlayanlar bu prim iadesini alabilirler. Bir örnek vermek gerekirse 0 yaşında bir sigortalı geçmişte 2000 gün primi varsa ve bunu 3600'e çıkarmak için çalışma imkanı da bulunmuyorsa bu günlerin parasını SGK'ya müracaat ederek geri alabiliyor. Bu şartın dışında yer alan diğer koşullar ise şu şekilde;
Sigorta gerektiren bir işte çalışmıyor olmak. Kendi işini yapmıyor yada memur olarak görevini yürütmüyor olmak. Bunun dışında malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlar toplu prim parası ödemesinden faydalanırlar.
SGK'DAN KİMLER NASIL TOPLU PRİM PARASI İADESİ ALIRLAR?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun toplu prim parası iadesinde sağlanması gereken en temel şart, emeklilik için gerekli 3 şarttan ikisinin sağlanmış olması. Yani SGK gün ve yaş şartını sağladığı halde prim eksiği yüzünden emekli olamayanlar için iade hakkı sağlıyor. Ayrıca sağlanması gereken tek koşul emeklilik değil. SGK'dan toplu prim parası iade edeceklerin sağlamaları gereken diğer koşullar maddeler halinde şu şekilde;
* Sosyal güvencesi olan herhangi bir işte çalışmıyor olmak veya kendi işini yürütmüyor olmak.
* Emekli olmak için yaş şartının sağlanmış olması.
* Erkeklerde 25 yıl kadınlarda 20 yıl şartını sağlamak
Bu şartların dışında vatandaşların dikkat etmeleri gereken bazı özel durumlar bulunuyor. Örneğin bir kişi prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağlamış olsa bile yaşı doldurmamışsa emekli aylığı alamaz.
BAŞVURULAR YAZILI YAPILMALI
Söz konusu prim parası iadesi için vatandaşların SGK'ya doğrudan müracaat etmesi gerekiyor. Başvuru işlemleri yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kuurmu il veya ilçe müdürlüklerine yapılıyor.
KİMLER PRİM PARASI ALABİLİR?
Prim parası almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşulların başında; emekli olmak için yaş ve gün şartının sağlanmış olması. Toplu prim parası sadece prim şartı eksik olanlara ödeniyor. Bunun dışında kişinin hiçbir şekilde sigortalı bir işte çalışmaması ve kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor.
Bunların dışında kadınlarda 20 yıl erkeklerde ise 25 şartının da sağlanması gerekiyor. Bu şartların tamamının sağlanması durumunda ise SGK güncel oranlara göre yapılan hesaplama sonucu toplu prim parası iadesi yapıyor.
VEFAT EDENE DE VAR
Emeklilik için belli oranda primi olanlar eğer çalışma imkanı yoksa bu yöntemle paralarını geri alabilir. Bu durumda olup vefat eden sigortalıların yakınları ve hak sahipleri de bu paraları alabiliyor.
4/a (SSK) ve 4/b'li (Bağ-Kur) ile 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa 4/c'li (Emekli Sandığı) olan kişilerin ölmeleri ile birlikte hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması halinde, ölen sigortalıya ait uzun vadeli sigorta kolları prim tutarlarının yani malullük, yaşlılık ve ölüm primi tutarlarının toptan ödeme şeklinde alma hakkına sahip oluyorlar.