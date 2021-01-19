EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emeklilerin beklediği 4 Ocak günü enflasyon rakamlarının açıklanması ve yılın altışar aylık 2 periyodunda kimin ne kadar zam ile maaş alacağını da ortaya koydu. Emekli ve memur maaş zam miktarları bugün resmen açıklandı.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koymuştu.