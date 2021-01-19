ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

4 Ekim 2000 tarihinden önce Bağ-Kur tecili bulunan esnaf, daha sonra dönemlerde şirket ortağı ya da vergi levhası olan bir işletmesinin bulunması halinde, SGK tecil tarihini 20 Nisan 1982 yılan kadar geriye çekebiliyor.

Aynı zamanda oda kaydı bulunan esnaflar ise sigorta tecil tarihini 22 Mart 1985 tarihine kadar geri çekebiliyor. 2000 yılı öncesi işletmesi olan fakat 4 Ekim 2000 tarihine kadar Bağ-Kur tescili yaptırmayan esnaflar bu fırsattan yararlanamıyor. Bu esnafların tecil tarihi 4 Ekim 2000'den başlayacak şekilde düzenleniyor.

4 Ekim 2000 tarihi öncesi tecil yaptırmayan vatandaşlar için bir şans daha bulunuyor. 1 Ekim 2008 tarihi öncesi Bağ-Kur tecili yaptıran esnaflar, tecil tarihini 4 Ekim 2000 yılına geri çekebilecekler. SGK, değerlendirmeleri bireysel olarak kabul etmektedir. Bu nedenle her vatandaş kendi başvurusunu yapıp, değerlendirmeye alınmasını sağlamalıdır.