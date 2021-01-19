İnsanlar çalışma hayatına başladıktan hemen sonra ne zaman emekli olacağının hesabını yapmakta, emeklilik için planlar kurmaktadır. Her ülkenin emeklilik konusunda izlediği yol farklı olmakla beraber, bizim ülkemizde de emeklilik şartları farklılık göstermektedir. Emeklilik, genelde standart şartlara bağlı olsa da bazı durumlarda erken emeklilik durumlar ortaya çıkabiliyor. SGK'nın açıkladığı 8 yıl erken emeklilik müjdesi de bunlardan birisi. Peki nasıl erken emekli olabilirsiniz? Son dakika haberi takvim.com.tr'de...
SGK'DAN 96 AY ERKEN EMEKLİ OLMA MÜJDESİ!
Ülkemizin sürekli gündeminde yer alan erken emeklilik konusunda bugün bir gelişme yaşandı. Farklı çözüm önerileri üretilen erken emeklilik durumu, yapılan açıklama ile netlik kazanmış oldu. Açıklamaya göre mevcut emeklilik tarihinizden 8 yıl önde emekli olmanız mümkün olmakta.
Vatandaşlar prim günlerini doldursa dahi yaştan dolayı emekli olamama problemi yaşamakta. Bu konuda çözüm üretmeye çalışan yetkililer 8 yıl erken emekli olma şartlarını açıkladı. 4 Ekim 2000 tarihi öncesi Bağ-Kur tecili yaptıran esnaf vatandaşlar, erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?
4 Ekim 2000 tarihinden önce Bağ-Kur tecili bulunan esnaf, daha sonra dönemlerde şirket ortağı ya da vergi levhası olan bir işletmesinin bulunması halinde, SGK tecil tarihini 20 Nisan 1982 yılan kadar geriye çekebiliyor.
Aynı zamanda oda kaydı bulunan esnaflar ise sigorta tecil tarihini 22 Mart 1985 tarihine kadar geri çekebiliyor. 2000 yılı öncesi işletmesi olan fakat 4 Ekim 2000 tarihine kadar Bağ-Kur tescili yaptırmayan esnaflar bu fırsattan yararlanamıyor. Bu esnafların tecil tarihi 4 Ekim 2000'den başlayacak şekilde düzenleniyor.
4 Ekim 2000 tarihi öncesi tecil yaptırmayan vatandaşlar için bir şans daha bulunuyor. 1 Ekim 2008 tarihi öncesi Bağ-Kur tecili yaptıran esnaflar, tecil tarihini 4 Ekim 2000 yılına geri çekebilecekler. SGK, değerlendirmeleri bireysel olarak kabul etmektedir. Bu nedenle her vatandaş kendi başvurusunu yapıp, değerlendirmeye alınmasını sağlamalıdır.
ERKEN EMEKLİLİK FIRSATINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
SGK'nın çıkarmış olduğu yeni düzenleme ile Bağ-Kur tecili yaptıran esnaflar erken emekli olmaya hak kazanıyor. Bu gibi yapılanmalar sadece Bağ-Kur sistemine bağlı vatandaşlar için yapılmamaktadır. Aynı zamdan memur ve işçiler içinde aynı düzenlemeler çıkacaktır. Kimler erken emekli olabilir, erken emeklilik şartları ise şu şekildedir.
Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar herhangi bir cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır. Belirtilen tarihlerden önce Bağ-Kur tecilini yaptıran tüm vatandaşlar bu düzenlemeden faydalanabilir. Erken dönemde emekli olmak isteyen vatandaşlar bu konu hakkında SGK'ya dilekçe vermek durumundadır. Değerlendirmenin ardından sonuç bildirimi SGK tarafından yapılacaktır.
SON 1261 PRİM GÜNÜ DİKKATE ALINIR
1 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanların son 7 yılda aktif olan 1261 prim günü ödemesi dikkate alınır. Başka bir ifadeyle; son 7 yılda 1261 prim günün ödendiği kurum hangisiyse kişiler hizmet birleştirilmesinden sonra o kurum üzerinden emekliliği hak ederler. Bu noktada iki kurum bünyesinde gerçekleştirilen hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise; en son çalışılan kurum emeklilik için belirleyici olur. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ise; en çok prim ödenen kurum üzerinden emekli maaşı bağlanır.
HİZMET HAKKI BİRLEŞMEK NE DEMEKTİR?
Emeklilik maaşının belirlenmesinde sigortalı olarak sürdürülen çalışma hayatının hepsi dikkate alınır. Bu nedenle çalışma hayatı sırasında kişilerin tüm sigorta kollarına mensup olarak çalışması zor bir ihtimal değildir. Öyle ki kişiler aynı anda birden fazla sigorta koluna da dahil olabilirler. Örneğin; bir işletmesi bulunduğu için BAĞ-KUR'lu olarak bildirilenler; sigortalı olarak başka bir işte çalıştıkları için de SSK'ya mensup olurlar. Bu durumda kişilerin hem kendi hem de işvereni tarafından adına ödenen sigorta primlerinde hak kaybı yaşamaması için hizmet birleştirmesi yapması gerekir. Bu yöntem emeklilik zamanını erkene çekerken emeklilik maaşının miktarını da yükseltir.
HİZMET HAKKI BİRLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?
Hizmet hakkı birleştirmesinin emeklilik zamanını etkileyebilmesi için mutlaka emeklilik tarihinden önce yapılması gerekir. Kişilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden resmi bir şekilde başvurularını iletmeleri istenir.