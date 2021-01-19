Sekreter Nedir?

Bir ofiste üst düzey yöneticilerinin randevularını düzenleyen ve gelen misafirleri ağırlayan asistanlara sekreter denir. Genel sekreterler ise genellikle üniversitelerde görev alır. Bir ya da birden fazla yardımcısı olabilir.

Sekreter Nasıl Olunur?

Üniversitelerin Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümlerinden mezun olan kişiler sekreterlik yapabilir. Lise mezunlarının da sekreterlik yapma şansı var. Özellikle yabancı dil ve diksiyonu düzgün olan kişiler çeşitli sektörlerde yönetici asistanı olarak işe alınmaktadır.

Tıbbi sekreter olmak içinse Sağlık Meslek Liselerinin tıbbi sekreterlik bölümünde okumak gerekiyor.