2021 Taşeron işçilere müjde! 1000 TL, zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim! İlk toplu sözleşme açıklaması

2021 TİS toplantılarının başlaması ile beraber Çalışma Bakanlığı'na arzlarını iletecek olan taşeron işçiler için çok sayıda rakam masada olacak. Yüzdelik dilim ile asgari fiyat ek zammı, ücret zammı, atama hakkı, görev tanımı, 1000 TL seyyanen zam ve öbür tüm mali ve sosyal haklar. Peki bu görüşmeler ne zaman başlayacak, görüşmelerde hangi kazanımlar elde edilecek? Kamu kurumlarında görevlendirilen taşeron bünyesinde istihdam edilen işçiler 2017 tarihi itibari ile kadroya geçtiler. Yaklaşık 900 bin taşeron işçi 4-D sürekli işçi kadrosuna alınmasının ardından sosyal hakların ve maaş hakları AÇSHB tarafından açıklandığı gibi uygulanmaktadır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
1000 TL SEYYANEN ZAM;
696 sayılı khk ile kadroya geçen işçiler için maaş artışlarında yüzde 4+4 maaş artışının ardından enflasyonda eriyen maaşları için 1000 Tl seyyanen artış yapılması istenilmektedir.
TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLENTİLERİ;
Çalışanların görev yaptıkları ünvanlara göre görev tanımlarının gerçekleştirilmesi, ikramiye ödemelerindeki düzenlemelerin yapılması, tayin haklarının iyileştirilmesi ve eş durumu tayin hakları verilmesi en önemli görülen husus ise maaşlarına uygulanacak olan zam oranının geçim düzeyinin üzerinde belirlenmesi gibi bazı düzenlemeler yapılması istenilmektedir.
İLK TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
Söz konusu toplu sözleşmeye göre çalışanlara ilave tediyeye (52 günlük) ek olarak 60 günlük ikarmiye verilmesi üzerinde karar kıldını. Fazla mesai ücretine yüzde 60 oranında zam yapılırken Mayıs ayındaki ek ödemenin 842 lira seviyesine çıkarıldığına yer verildi. Aylık 389 liralık yardım yapılacağı açıklanırken günlük 12.44 TL'lik yemek yardımı da yapılacağına yer verildi.
116 liranın altında kalan günlük çıplak brüt ücrete 5 TL'lik iyileştirme yapılacağı açıklandı. Bunun yanı sıra ilk 6 ay içinde yüzde 8, ikinci 6 ay için ise yüzde 4 zam yapılacağı kararlaştırıldı.
2021 TEDİYE NE KADAR?
Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası 29 Ocak tarihinde hesaplara yatacak.
Tediye tarihleri 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar" ile tediye ödemelerinin ocak ve mayıs aylarında ödeneceği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29/1/2021, diğer yarısı 11/5/2021 tarihinde ödenecek.
Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.
KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLECEK?
"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;
"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "
Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.