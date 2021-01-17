Son dakika: 4/D'li taşeron işçi 1000 TL seyyanen maaş zammı! 4/D'li kamu işçilerinin toplu sözleşmenin bu sene imzalanacağına yer verildi. Daha önce kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde taşeron işçi olarak çalışıyorken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçiler , kadroya geçtikten sonraki ilk toplu sözleşmesini imzalayacak. Yeni yılın gelmesi ile birlikte kamuda çalışan işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Edinilen bilgilere göre Temmuz ayında toplu sözleşme görüşmelerinin başlaması bekleniyor. İşte Taşeron sonrası ilk TİS tarihi ve 2022-2023 yılı maaş zamları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
TİS GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni yılın gelmesi ile birlikte kamuda çalışan işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Edinilen bilgilere göre Temmuz ayında toplu sözleşme görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde 2022 ve 2023 yılı maaş zamları belirlenecek.
TAŞERONA 1.000 TL SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Taşeron işçiler 2021 Temmuz ayında maaş zammını TİS ile alacaklar. Taşeron işçi iken kadroya geçen kamu 4/D işçileri , kadro sonrası düşen ve aynı işi yapan diğer işçilerin maaşlarından düşük olan maaşlarına seyyanen zam gelmesini ve maaşların iyileştirilmesini bekliyor. Söz konusu talep , Temmuz ayındaki TİS görüşmelerinde masaya yatırılacak.
KAMU İŞÇİLERİ İÇİN SON TOPLU SÖZLEŞME 2019 YILINDA İMZALANMIŞTI
Kamuda çalışan işçiler için toplu sözleşme görüşmeleri 2019 yılında yapıldı. Yapılan görüşmelerden 8+4 ve 3+3 'lük zam çıktı. 2020 ve 2021 için imzalanan toplu sözleşme kararı, "Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerimize, brüt ücret 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Kamu işçilerimizin ücretlerine 2019'un ilk altı ayında yüzde 8 oranında, ikinci altı ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Biliyorsunuz, kamu işçilerimiz ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam ücret zammı yüzde 19'u aşmış durumda. 2020 yılı için ise ilk ve ikinci altı ayda yüzde 3'er oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz." ifadeleri ile açıklandı.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi ("TİS") Kanunu m.2/h) uyarınca; "Toplu iş sözleşmesi: İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeyi ifade eder." TİS; işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılır ve bu sözleşme kapsamında iş akdine, muhtevasına, çalışma şartlarına ve sona erdirilmesine ilişkin konular düzenlenir.
Bununla birlikte TİS; tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de içerebilir. TİS aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir. Bu anlamda iki tür TİS mevcuttur. Bunlardan biri bir tek işyerini kapsayan sözleşmeler olarak işyeri TİS'leri, diğeri ise aynı işverenin aynı işkolunda birden fazla işyeri varsa hepsini kapsayan işletme TİS'leridir.
TİS'ler için yazılı şekil öngörülmüştür, en az bir gün ve en çok üç yıl süreli olarak düzenlenirler. Bununla birlikte sürelerinin bitiminden önceki 20 gün içinde yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir. Ayrıca daha önce akdedilen TİS sona ermedikçe, yeni sözleşme yürürlüğe giremez.
Burada altının çizilmesi gereken bir başka konu da, iş sözleşmelerinin TİS'ne aykırı olma(ma)sı halidir. Bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin, TİS hükümlerine aykırı olması halinde, TİS hükümleri aykırı olan hükümlerin yerini alır. TİS hükümlerinin bireysel iş sözleşmelerine aykırı olması halinde ise, işçinin menfaatine olan iş sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.
KAYNAK: TRT Haber