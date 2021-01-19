TÜRKİYE İLAÇ TAKİP SİSTEMİNDEN TECRÜBELİ

Kovid-19 aşılarının tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğini sağlayan karekod sisteminin, 2012 yılında uygulamaya giren İlaç Takip Sistemi (İTS) ile benzer altyapıyı kullandığını aktaran Özden, Türkiye'nin dünyada uçtan uca ilaç izlenebilirliğini tüm ilaç endüstrisini kapsayacak şekilde başarı ile gerçekleştiren ilk ülke olduğunu aktararak, ilaç izlenebilirliği konusunda çalışan ülkeler ve organizasyonlar arasında en kapsamlı ve sürdürülebilir (Level 5 - Country Level) sistemine sahip ülke konumunda olduğunu dile getirdi.

KİMLER AŞI ÖNCELİĞİNE SAHİP OLACAK?

1- SAĞLIKÇILAR: Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye'de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.