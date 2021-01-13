2021 ilave tediye 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödemeleri verilmeye devam ediyor. İşçiler tarafından 2021 yılı 1. taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak edilmeye başlandı. Peki, 1. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri açıklandı mı? İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır.
2021 İLAVE TEDİYE 1. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Her yıl dört taksitte ödenen ilave tediye 1. taksit ödeme günü ne zaman merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan ilave tediye tarihleri 2021 yılına ait dönemler araştırılıyor. 6772 sayılı kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan işçilere verilen ilave tediyeler hakkında, 11 Temmuz 2020 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Resmi Gazete'ye göre 2020 4.ilave tediye verilme tarihi 14 Aralık olarak belirlenmişti. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerinden yaklaşık olarak 900 bin kişi bu ödemeyi aldı.
İKRAMİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR?
Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri bilindiği gibi 4 taksit halinde veriliyor. 1. ilave tediyelerinin ödenmesi için hesaplama nasıl yapılır araştırılıyor. 1. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor. 1. ilave tediye ödemesi ne kadar merak edenlere, asgari ücretli bir çalışanın net 52 günlük ikramiye tutarının 3 bin 646 lira olarak hesaplandığını belirtelim. 2021 yılında ise asgari ücret zamlanacağı için hesaplama değişecektir.
İLAVE TEDİYEDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ?
Evet gelir vergisi ve damga vergisi kesilir. Bulunan brüt kazançtan toplam %15 SGK ve işsizlik prim payı çıkartıldıktan sonra %15 oranında gelir vergisi ve %07,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılarak ödenecek net tediye tutarı hesaplanır.
EMEKLİ OLAN İŞÇİ İLAVE TEDİYE ALABİLİR Mİ?
Tediye ödemesi aktif olarak sürekli işçi kadrosunda çalışanlara ödenmekte. Emekli olanlara bu ödemeler yapılmamaktadır.
TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri
İLAVE TEDİYE NEDİR?
İlave tediye nedir araştıranlara, 6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
İLAVE TEDİYE YILDA KAÇ DEFA ÖDENİR?
Ödemeler 13 günlük olarak ve yılda 4 defa ödenir.
İlk ödemeler Ocak ayı sonunda,
İkinci ödemeler Mayıs ayı sonunda,
Üçüncü ödemeler Ağustos sonunda,
Son taksit ödemeleri ise Aralık sonunda yapılır.