Son dakika: AB'de otomobil satışları 2020'de sert düştü

AB üyesi 27 ülke arasında 2020'de en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 2 milyon 917 bin 678, Fransa'da 1 milyon 650 bin 118, İtalya'da 1 milyon 381 bin 496 ve İspanya'da 851 bin 211 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, 2020'de AB'de en fazla yeni otomobil satışını 2 milyon 547 bin 519 ile VW Grubu gerçekleştirdi.