Bakan Elvan, "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." dedi.
Elvan, "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakan Elvan, "Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Elvan, "Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek." şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 18.01.2021 08:51
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- Son Güncelleme:
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- 18.01.2021 08:55
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 2020 bütçe açığımız hedeflenenin altında gerçekleşti
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık" açıklamasında bulundu.
Bakan Elvan, "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." dedi.