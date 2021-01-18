Bakan Elvan, "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." dedi.



Elvan, "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.







Bakan Elvan, "Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Elvan, "Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek." şeklinde konuştu.

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