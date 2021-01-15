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    • 15.01.2021 11:54
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    Son dakika: Başkan Erdoğan bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak

    Slon dakika haberine göre Başkan Erdoğan, yılının aralık ayı ile ocak-aralık dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını bugün saat 15.00'te açıklayacak.

    Gözler saat 15.00'te! Başkan Erdoğan açıklayacak

    Başkan , bugün 'nde () Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.

    GÖZLER SAAT 15.00'TE
    Başkan Erdoğan, saat 15.00'teki kabul sırasında, yılının aralık ayına ve ocak-aralık dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacak.


    TELEGRAM'DAN DUYURDU
    Başkan Erdoğan, hesabından günlük programına ilişkin şu mesajı paylaştı:

    Hayırlı sabahlar, kıymetli kardeşim.

    Haftanın bu son iş gününde Cenab-ı Allah'tan hepimiz için sağlık, huzur ve bereket niyaz ediyorum.

    Bugün çalışmalarımızı İstanbul'da sürdüreceğiz. Saat 2'de Dolmabahçe Sarayı'ndaki Milli Saraylar Resim Müzesi'nin restorasyon sonrası açılışını gerçekleştirecek, ardından saat 3'te Dolmabahçe ofisimizde DEİK yönetim kurulu ile bir araya geleceğiz.

    Şimdiden herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Hafta sonu tedbirlerine uyarak, TMM diye ifade ettiğimiz TEMİZLİK, MASKE ve MESAFE ilkelerine de riayet ederek virüs belasını defetme mücadelemizde yanımızda olan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

    Kalın sağlıcakla...

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