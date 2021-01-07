Ve resmen belli oldu! 7 bin 203 lira... Milyonlarca kişi bekliyordu! Bakanlık yayımladı!

Bakanlık yayımladı! Ve resmen belli oldu! 7 bin 203 lira... Senelik enflasyon oranı sonrası memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belirlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili bilgiler ile tazminattan asgari ücrette ücrette çoğalış oranlarını kapsayan genelgeyi yayınladı. Genelgede kıdem tazminatı tavan fiyatı, brüt asgari ücret ve kamu personelinin tavan ücretleriyle alakalı bilgiler de yer aldı. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzasıyla yayınlanan o genelgede 2021 senesi Ocak ayı itibariyle uygulanacak aylık katsayı, memurluk taban aylık katsayısı, yan ödeme katsayıları yer alıyor. 2021 senesi Ocak itibariyle, aylık katsayı 0,165786, taban aylık katsayısı 2,594917, yan ödeme katsayısı ise 0,052576 olacak.