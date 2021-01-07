Ve resmen belli oldu! 7 bin 203 lira... Milyonlarca kişi bekliyordu! Bakanlık yayımladı!

Bakanlık yayımladı! Ve resmen belli oldu! 7 bin 203 lira... Senelik enflasyon oranı sonrası memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belirlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili bilgiler ile tazminattan asgari ücrette ücrette çoğalış oranlarını kapsayan genelgeyi yayınladı. Genelgede kıdem tazminatı tavan fiyatı, brüt asgari ücret ve kamu personelinin tavan ücretleriyle alakalı bilgiler de yer aldı. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzasıyla yayınlanan o genelgede 2021 senesi Ocak ayı itibariyle uygulanacak aylık katsayı, memurluk taban aylık katsayısı, yan ödeme katsayıları yer alıyor. 2021 senesi Ocak itibariyle, aylık katsayı 0,165786, taban aylık katsayısı 2,594917, yan ödeme katsayısı ise 0,052576 olacak.
Bakanlık yayımladı! Ve resmen belli oldu! 7 bin 203 lira...
2021'DE MEMURA YÜZDE 7.36 ZAM!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar oldu araştıran memurlar ve emeklilere, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşların yüzde 7.36, oranında zamlı olacağını belirtelim.
EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Memur ve memur emeklilerine 2021 zammı ne kadar olacak merak eden vatandaşlara da zam haberi geldi. 2021 yılının Ocak ve Temmuz aylarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin Ocak ayı maaşlarından itibaren zamlı maaşları hesaplarına yatacak. Emekli maaş zammı ne kadar oldu araştıran vatandaşlara, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşların yüzde 7.36, oranında zamlı olacağını belirtelim. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına farklı oranda zam yapıldı. SSK ve Bağ-kur emeklilerine yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HANGİ AYIN MAAŞINA YANSIYACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak tarihi itibari ile alacaklar. Yeni emekli ve memur zammı 2021 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında vatandaşlara ödenecek. İkinci zam ise Temmuz ayından sonra yapılacak. Memur ve memur emeklilerine yılda iki kez altı aylık dilimlerde zam yapılıyor. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.