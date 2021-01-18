Derhal müdahale edildi! Paranız silinmiş olabilir! Sıfırlanıyordu geçen hafta her şey değişti! TEB, Ziraat, Vakıfbank, ING... Virüs salgınıyla birlikte kredi kartı kart kullanımları arttı. Kartlar içinde biriken puanlar için önemli bir karara imza atıldı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca kredi kartı kullanıcısı biriken puanlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyordu. Salgını döneminde kart kullanımları artışa geçerken puanların silinip silinmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek. Kamu ve özel banka ayrımı olmayacak. Konu hakkında önemli açıklamalar yapılarak yeni yılla ilgili detaylı bilgi vatandaşlarla paylaşıldı. Bankacılık sektörü uzmanları ise vatandaşları uyardı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
YENİ YILA DEVREDİLECEK
Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek. Kamu ve özel banka ayrımı olmayacak. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Puanların devrinin güzel bir haber olduğunu belirten Ağaoğlu, "Böyle olması gerekiyordu. Bankalarda biriken puanları sene sonu iptal ediyorlardı, tüketiciye de yansımıyordu" dedi.
"SİLİNEN PUANLAR İÇİN İTİRAZ EDİLEBİLİR"
Bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor. Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.
Aydın Ağaoğlu, insanların yıl boyunca bonusları harcamanın aklına gelmediğini belirterek, "Tüketicinin elde ettiği puanlar onların kazanmış olduğu haklarıdır. 'İki ay sonra sileceğim, yıl sonunda sileceğim' gibi mesajlar geliyor ama bunları hukuki bir dayanağı yok" açıklamasını yaptı.
Uzmanlar tüketicilerin silinen puanlara itiraz edebileceğini belirtiyor. Puanlar geri verilmezse Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapılabiliyor.
BANKALAR DA KREDİ KARTINDA BİRİKEN PUANLARLA AÇIKLAMA YAPTI
Vakıfbank: Müşterilerimizin bankamızdan kazanmış olduğu para puan hakları sonsuza dek geçerlidir. Puan veya kazanılmış hiç bir hakkı silmiyoruz. Her yıl biriken puanlar sonraki yıla devreder.
Ziraat Bankası: Müşterilerimizin yaptığı harcamalar nedeniyle kazandığı bankart liralar yıl sonunda silinmiyor. Yeni yıla devredilen para puanlar istenildiği zaman kullanılabilir.
Halkbank: Kazanılan para puanları silmiyor veya geri almıyoruz. Birikimler yeni yıla devrediliyor ve salgın sebebiyle de biriktirilen paraf paralar e-ticaret harcamalarında kullanılabilir.
Türk Ekonomi Bankası: TEB kartlarında yıl boyunca biriken puanların sonraki yılda kullanmaları için devrediliyor. Kampanya dahilinde kazanılan hakların ne zaman bittiğini ise müşterilere bildiriyoruz.
ING Bank: Biriken puanlar yeni yıla devrediyor. Kampanya dahlinde ise puanların silinmediğini söyledi. Biriken puanların kampanya tarihlerinde sınırlı ise bunu müşterilerimize bildiriyoruz.
KREDİ KARTI NEDİR?
18 yaşını doldurmuşsanız, gelirinizi beyan eden bir belgeniz varsa, daha önce bankalarla kredi ile ilgili bir problem yaşamamışsanız, siz de kredi kartı sahibi olabilirsiniz. Limitinizi; isterseniz siz, isterseniz bankanız belirleyebilir. Maaşınızın en fazla dört katına kadar kredi kartı limitini belirleyen bankalardan, limit artırma ya da düşürme talebinde bulunabilirsiniz. Kredi kartı kullanmak, bankaya borçlanmak demektir. Bir aylık kullanımda yaptığınız harcamalar; hesap kesim tarihinde size son ödeme günü, dönem borcu ve asgari ödeme tutarı olarak geri dönecektir.
Cebinizde nakit para bulundurmadan, para taşımanın en güzel yolu; kredi kartlarıdır. Kredi kartı ile nakit avans işlemi gerçekleştirebilir, borcunuzu taksit seçenekleriyle bütçenizi zorlamadan ödeyebilirsiniz. Ek olarak; kayıt dışı ekonomiyi ve vergi kaçırma riskini en aza indirip, ülke ekonomisine de katkıda bulunabilirsiniz. Bütün pratikliğine, cezbedici alım gücüne rağmen kredi kartları; piyasadaki maliyeti en yüksek ve en pahalı bankacılık ürünü olma özelliğini taşımaktadır. Siz alışverişinizi taksitle yaptığınızı düşünürken, taksit sırasında uygulanan faizlerden haberdar olmayabilirsiniz. Bir de borç ödemelerinizi geciktirmiş ya da ödememişseniz, bankanız yüksek faiz oranlarıyla borç üstüne borç yükleyecektir. Bankanız, kredi kartı kullanmanız durumunda, yıllık kart ücreti, nakit avans ücreti, kart yenileme ücreti gibi maliyetlerle de sizi zor durumda bırakabilir.