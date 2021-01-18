



MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödenmemesi halinde ilgili vergi dairesi mükellefi takibe alır, banka hesabına haciz koyabilir ya da aracın üzerine haciz işletebilir. Bununla birlikte aracın satış işlemi MTV ödenmeden yapılamaz. Araç muayeneye gittiğinde MTV borcu varsa muayene işlemi gerçekleştirilemez. Sıfır araçlarda muayene işlemi ilk 3 yıldan sonra her 2 yılda bir, ticari araçlarda ise ilk 1 yıldan sonra her yıl gerçekleştiriliyor. Bu nedenle araca ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin zamanında ödenmesi mükelleflerin menfaatine oluyor.