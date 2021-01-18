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    • Ekonomi
    • 18.01.2021 09:17
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    • 18.01.2021 09:22
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    Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Hangi banka 'ye kaç taksit yapıyor? İşte banka banka MTV taksit sayıları

    Milyonlarca araç sahibinin Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesine sayılı günler kala bankalar kampanyalarını duyurdu. Buna göre son ödeme tarihi 31 Ocak olan için bankalar peşin fiyatına taksit yapacak. İşte banka banka ...

    Araç sahipleri dikkat! Hangi banka MTV'ye kaç taksit yapıyor?

    Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 24 milyon araç bulunuyor. Tüm araç sahiplerinin yılda 2 defa ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi var. Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi gereken MTV için bankalar kampanyalar düzenliyor.



    Geçtiğimiz yıllarda daha cömert kampanyalar düzenleyen bankalar son yıllarda taksit sayılarını 2'ye kadar düşürdü. Hürriyet'in haberine göre geçtiğimiz yıllarda kredi kartıyla ödeme yapanlar otomobiller için ücretsiz check-up'lar, oto aksesuar kampanyaları, indirimli oto kuaför hizmetleri de alabiliyordu. Bununla birlikte 6 taksite varan uzun ödeme koşullarına sahip oluyordu.



    EN YÜKSEK 4 TAKSİT
    Bankalar müşterilerine Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi için en yüksek 4 taksit imkanını sunuyor. Yüksek taksitten yararlanmak için de ekstra bazı işlemler yapılması gerekiyor. QR kod, mobil ödeme gibi farklı yöntemlerle taksit sayıları birer adet artırılabiliyor.



    MTV NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
    Motorlu Taşıtlar Vergisi, aracın motor hacmi, yaşı, matrahı ve tescil tarihine göre belirleniyor. 2018 yılından önce tescil edilmiş araçların MTV'leri 2018'den sonra tescil edilmişlere nazaran daha düşük çıkıyor.



    MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?
    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödenmemesi halinde ilgili vergi dairesi mükellefi takibe alır, banka hesabına haciz koyabilir ya da aracın üzerine haciz işletebilir. Bununla birlikte aracın satış işlemi MTV ödenmeden yapılamaz. Araç muayeneye gittiğinde MTV borcu varsa muayene işlemi gerçekleştirilemez. Sıfır araçlarda muayene işlemi ilk 3 yıldan sonra her 2 yılda bir, ticari araçlarda ise ilk 1 yıldan sonra her yıl gerçekleştiriliyor. Bu nedenle araca ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin zamanında ödenmesi mükelleflerin menfaatine oluyor.

    İŞTE BANKALARIN YAPTIĞI TAKSİTLER

    GARANTİ
    2 taksit (GarantiPay: 3 taksit)

    İŞ BANKASI
    300 TL üzerine 2 taksit (Maximum Mobil ödeme 3 taksit)



    YAPI KREDİ
    3 taksit (World Pay QR Kod 4 taksit)



    ZİRAAT BANKASI
    3 taksit



    VAKIFBANK
    2 taksit

    DENİZBANK
    3 taksit



    KUVEYTTÜRK
    3 taksit

    HSBC
    3 taksit (Mobil ödeme 4 taksit)

    TEB
    3 taksit



    HALKBANK
    3 taksit



    QNB FİNANSBANK
    2 taksit
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    Haberler Ekonomi Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Hangi banka MTV'ye kaç taksit yapıyor? İşte banka banka MTV taksit sayıları