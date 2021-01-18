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    • 18.01.2021 13:21
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    Borsa günün ilk yarısında yükseldi! | İşte 18 Ocak son durum

    Haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlayan , günün ilk yarısında yükselişe geçti. endeksi, saat 13.00 itibarıyla 5,79 puan artışla 1.530,28 seviyesine yükseldi. Alınan veri bilgisine göre, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile , en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile oldu. Peki, Borsa İstanbul günün ilk yarısına nasıl başladı? Düştü mü, yükseldi mi? İşte son durum...

    AA
    Borsa günün ilk yarısında yükseldi! | İşte 18 Ocak BIST 100 son durum

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kazanarak 1.530,28 puana yükseldi.

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,79 puan artışla 1.530,28 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

    Analistler, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın geçen hafta detaylarını açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Kongre'den geçme olasılığının düşük olduğu yorumlarının küresel ölçekte piyasalarındaki risk iştahını azalttığını belirterek, Borsa İstanbul'da sabah açılışın ardından gelen satışların karşılandığını ve endeksin yükselişe geçtiğini söyledi.

    Bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatan analistler, öğleden sonra Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısından gelebilecek açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik destek, 1.550 ve 1.570'in direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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    Haberler Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi! | İşte 18 Ocak BIST 100 son durum