Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 18 Ocak CANLI döviz kurları!

Haftanın ilk işlem gününde dolar kuru 7,46 liradan işleme alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 9 lira barajının üzerindeki konumunu düşüren euro kuru ise bugün 9,02 lirada konumlanmış durumda.
Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimleri arasında yer alan İngiliz Sterlini ise 18 Ocak 2021 Pazartesi günü 10,14 TL'den işleme alınıyor.
Merkez Bankası'nın 2021 yılı ilk para politikası toplantısı ise 21 Ocak 2021'de yapılacak. Bu toplantı sonrasında faiz kararında hangi adımların atılacağı da netleşmiş olacak.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 18 OCAK 2021
Son dakika döviz kurları verileri şöyle:
İngiliz Sterlini 10,14 TL
Amerikan Doları 7,46 TL
Euro 9,02 TL
İsviçre Frangı 8,37 TL
Japon Yeni 0,07 TL
Suudi Arabistan Riyali 1,99 TL
Norveç Kronu 0,87 TL
Danimarka Kronu 1,21 TL
Avustralya Doları 5,74 TL
Kanada Doları 5,85 TL
İsveç Kronu 0,88TL