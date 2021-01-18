18 Ocak Pazartesi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 0.04 artışla 1,525.03 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.26, BIST Mali Endeks yüzde 0.02, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.12 artıdaydı.
Dövizler, piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylere yakın başladılar.
Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.
Merkez Bankası (TCMB) anketinde, 2021 sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 11.15 olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; bütçe açığı Aralık'ta 40.7 milyar lira, 2020'de 172.7 milyar lira oldu. Böylece, bütçe açığı 2020'de bir önceki yılına göre yüzde 38.5 arttı.
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyündeki artış 6 Kasım haftasında yaşanan ekonomi yönetimindeki değişimden beri 5 milyar dolara ulaştı.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 7.4427 lira ve en yüksek 7.4964 lirayı gördükten sonra, 7.49 – 7.50 lira aralığında,
- euro en düşük 8.9816 lira ve en yüksek 9.0568 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,
- sterlin en düşük 10.1173 lira ve en yüksek 10.1728 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.
Küresel piyasalarda 1.20650 - 1.20868 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20783 düzeyindeydi.
TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahı Cuma gününü zayıf bir seyirle tamamladı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"ABD'de açıklanan veriler karışık bir görünüm ortaya koyarken, Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve artan kısıtlama tedbirleri riskli varlıklarda satış baskısına yol açtı.
"ABD'de Aralık ayı sanayi üretimindeki güçlü sonuçlara rağmen, zayıf perakende satışlar ekonomik aktivitede kırılganlıkları teyit etti. Ayrıca açıklanan bazı şirket bilançolarının beklentilerin altında kalması risk iştahındaki zayıflamada etkili oldu.
"Cuma günü hisse senetlerinde satışlar yaşanırken, güvenli limanlara olan talep güçlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri gerilerken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomi para birimleri karşısında değer kazandı. Dolardaki güçlenme altın ve ham petrol fiyatlarında satışlara yol açtı.
"Bu ortamda Türk finansal varlıklarda satışlar öne çıktı. Aralık ayı bütçe gerçekleşmelerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 bütçesindeki bozulmanın beklentilerin altında kaldığını ve önümüzdeki dönemde mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyledi.
"Bununla birlikte, ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemi ile ilgili yoğun bir hazırlık döneminin geride bırakıldığını ve atılacak adımların yakında paylaşılacağını ifade etti.
"Türkiye'nin uzun dönemli sürdürülebilir ve kaliteli büyüme yapısına kavuşmasının amaçlandığını ve büyümenin istihdam oluşturmasının önemsendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadele konusunda kararlılık mesajları verirken, salgının etkileri ile mücadeleyi makro ve mali alanda atılacak adımlarla güçlendirileceğini ifade etti.
"Aralık ayı bütçe gerçekleşmeleri çok sert olmamakla birlikte ekonominin yavaşladığına işaret ederken, Ocak ayı beklenti anketinde katılımcıların orta vadeli enflasyon öngörülerindeki yükseliş hız kesti.
"Bu haber akışı altında Borsa İstanbul'da hisse senetleri gerilerken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.1 değer kaybetti. Ülke risk primi ve tahvil faizleri geriledi.
"Yeni güne küresel piyasalar Cuma gününden kalen eğilimle karışık bir başlangıç yaptı. Çin'de 2020 son çeyrek büyüme verilerinin görece güçlü gelmesi finansal varlıklardaki satışları sınırladı.
"Gün içinde makroekonomik veri akışı sakinken salgınla ilgili gelişmelerin yanında ABD iç siyasetindeki gelişmeler takip edilecek. Yurtiçinde bugün gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olması bekleniyor."