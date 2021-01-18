18 Ocak Pazartesi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?





Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyündeki artış 6 Kasım haftasında yaşanan ekonomi yönetimindeki değişimden beri 5 milyar dolara ulaştı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.4427 lira ve en yüksek 7.4964 lirayı gördükten sonra, 7.49 – 7.50 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9816 lira ve en yüksek 9.0568 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1173 lira ve en yüksek 10.1728 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.20650 - 1.20868 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20783 düzeyindeydi.

TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahı Cuma gününü zayıf bir seyirle tamamladı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"ABD'de açıklanan veriler karışık bir görünüm ortaya koyarken, Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve artan kısıtlama tedbirleri riskli varlıklarda satış baskısına yol açtı.