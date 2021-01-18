



Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 67 birimin değeri düşerken, düşenlerden 9 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,269 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,162 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 66.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.

Başta Bitcoin olmak üzere, kripto para birimlerine artan kurumsal alımlar, fonlar üzerinden de sürüyor. Kanada'nın Toronto Menkul Kıymetler Borsasında listelenen ilk halka açık Bitcoin fonu olan ve 3iQ tarafından piyasaya sürülen Bitcoin QBTC fonunun piyasa değeri yüzde 900 artarak 1 milyar doları aştı.