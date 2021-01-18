SON DAKİKA! On binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Bahşiş ödemeleri SGK primi...

Bahşişte belirleyici olan ise bu paranın kim tarafından alındığıdır. Eğer bahşiş işveren tarafından toplanıyor ve işçilere dağıtılıyorsa, yukarıda yüzde usulü için belirttiğimiz kurallar burada da geçerlidir. İşverenin kayıt tutma ve belirli oranlarda dağıtma yükümlülüğü bulunmaktadır.