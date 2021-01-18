En geç 22.01.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunduğu işyerine müracaat ederek, belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Belge teslimi şahsen yapılacak olup posta, kargo, kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Teslim alınan belgeler işyerlerimiz tarafından Personel Genel Müdürlüğüne iletilecek olup, Personel Genel Müdürlüğü nezdinde oluşturulan Kura ve İnceleme Komisyonu tarafından incelendikten sonra atama işlemleri gerçekleştirilecektir. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Asil adaylardan başvurmayanlar ile başvuruda bulunduğu pozisyonda aranan şartları taşımadığı sebebi ile ataması yapılmayanların yerlerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır. Yedek adaylar için yapılacak duyuru internet sayfasımızdan ayrıca ilan edilecektir.

İlan, kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.