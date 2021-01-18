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    • Ekonomi
    • 18.01.2021 10:54
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    • 18.01.2021 10:54
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    'nın göbeğinde 158 bin liraya satılık daire

    'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Keçiören'de satışa çıkarılan 3+1 daire fiyatıyla ilgi çekti. Daireye 158 bin lira muhammen bedel belirlendiği açıklandı.

    Ankara'nın göbeğinde 158 bin liraya satılık daire

    'da Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından 9 Mart 2021 saat 10.55'te satışa sunulacağı açıklanan 91 metrekare büyüklüğündeki 3+1 daire fiyatıyla büyük talep topladı. 158 bin TL muhammen bedel belirlenen daireyle ilgili detaylı bilgiler de ilanda yer aldı.

    'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, dairenin Ankara Keçiören'de Bademlik mahallesinde bulunduğu belirtildi. Dairenin salon, 3 oda, mutfak, banyo, duş, wc, antre, hol ve 2 balkondan oluştuğu açıklandı.

    İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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