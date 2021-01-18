Ankara'nın göbeğinde 158 bin liraya satılık daire

Ankara'da Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından 9 Mart 2021 saat 10.55'te satışa sunulacağı açıklanan 91 metrekare büyüklüğündeki 3+1 daire fiyatıyla büyük talep topladı. 158 bin TL muhammen bedel belirlenen daireyle ilgili detaylı bilgiler de ilanda yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, dairenin Ankara Keçiören'de Bademlik mahallesinde bulunduğu belirtildi. Dairenin salon, 3 oda, mutfak, banyo, duş, wc, antre, hol ve 2 balkondan oluştuğu açıklandı.