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    • Ekonomi
    • 18.01.2021 09:40
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    • 18.01.2021 09:40
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    canlı rakamlar! Pazartesi gram altın, , yarım altın ve tam altın kaç TL?

    Haftanın ilk işlem gününde yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde ciddi bir yükseliş gösteren altın fiyatları, aşı haberleri ile birlikte düşüş eğilimine geçti. Yatırımcısının altındaki değişimleri yakından takip ettiği günlerde ons altında yaşanan gerileme iç piyasadaki altın fiyatlarını da düşürdü. Peki 2021 gram altın, , yarım altın ve tam altın kaç TL? İşte altın fiyatları canlı rakamlar!

    Altın fiyatları canlı rakamlar! 18 Ocak gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

    Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, yatırımını bu yön de gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, geçtiğimiz yıl oldukça hareketli bir grafik çizmiş, olumlu yönde gelen aşı haberleri ile birlikte ise düşüşe geçmişti. Bir süredir fiyatlardaki düşüş hareketini durgunluğa bırakan altının gram fiyatı 438 TL civarında işlem görüyor. Peki, 18 Ocak bugün altın fiyatları ne kadar? İşte tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ve son dakika haberinin detayları…

    18 OCAK GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

    Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

    YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

    Haberimizden, 18 Ocak 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilirsiniz.

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 396,36

    SATIŞ: 425,69

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 2.923,00

    SATIŞ: 2.961,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 2.931,00

    SATIŞ: 2.975,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 2.832,44

    SATIŞ: 2.891,87

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.891,87

    SATIŞ: 1.451,00

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 714,00

    SATIŞ: 725,00

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 437,71

    SATIŞ: 437,81
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    Haberler Ekonomi Altın fiyatları canlı rakamlar! 18 Ocak Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?