Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, yatırımını bu yön de gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, geçtiğimiz yıl oldukça hareketli bir grafik çizmiş, olumlu yönde gelen aşı haberleri ile birlikte ise düşüşe geçmişti. Bir süredir fiyatlardaki düşüş hareketini durgunluğa bırakan altının gram fiyatı 438 TL civarında işlem görüyor. Peki, 18 Ocak bugün altın fiyatları ne kadar? İşte tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ve son dakika haberinin detayları…