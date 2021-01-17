Ve durum netleşti! Aylardır bekleniyordu, sonunda tarih verildi! 206 TL ödeme yapılacak… Emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekliler 206 TL fark alacak. Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşmak için gün sayıyor. Zamlı maaş ödemeleri ayın 18'inde SSK emeklileriyle başlayacak. SSK emeklileri yüzde 8.36 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 18-26 Ocak tarihleri arasında alacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin Ocak maaşları, zam oranının belirlenmesi için 4 Ocak'ta açıklanan veriler beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi. Emekliler yüzde 7.33 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte maaş hesaplarında görecek.