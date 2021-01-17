Ve durum netleşti! Aylardır bekleniyordu, sonunda tarih verildi! 206 TL ödeme yapılacak… Emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekliler 206 TL fark alacak. Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşmak için gün sayıyor. Zamlı maaş ödemeleri ayın 18'inde SSK emeklileriyle başlayacak. SSK emeklileri yüzde 8.36 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 18-26 Ocak tarihleri arasında alacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin Ocak maaşları, zam oranının belirlenmesi için 4 Ocak'ta açıklanan veriler beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi. Emekliler yüzde 7.33 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte maaş hesaplarında görecek.
Emekliler 206 TL fark alacak.
Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşmak için gün sayıyor.
Zamlı maaş ödemeleri ayın 18'inde SSK emeklileriyle başlayacak.
SSK emeklileri yüzde 8.36 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 18-26 Ocak tarihleri arasında alacak.
TARİH BEKLENİYOR
Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de 25 Ocak'ta başlayıp, 28 Ocak'ta sona erecek.
Ayrıca memur emeklilerine de fark ödemesi yapılacak.
Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin Ocak maaşları, zam oranının belirlenmesi için 4 Ocak'ta açıklanan veriler beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi.
Emekliler yüzde 7.33 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte maaş hesaplarında görecek.
Aylıklarını her ay alanlara 1, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım- Aralık-Ocak dönemini alanlara 1, Aralık-Ocak-Şubat dönemini alanlara 2, Ocak-Şubat-Mart dönemini alanlara 3 aylık üzerinden zam farkı yatırılacak.
Örneğin; en düşük aylık 2 bin 814 liradan 3 bin 20 liraya çıktı.
Bu maaşı alan emekliye, ödemesi aylık yapılıyorsa 206 lira zam farkı yatırılacak.
3 aylık fark alacaklara en az 618 lira ödenecek.
SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
maaşlarını alırlar.
Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.