Başvuru yapanlara 21.56 zamla birlikte 771,50 TL verilecek. Hükümet işçi ve işvereni koruma adımlarını sürdürüyor. Toplam 2.3 milyon vatandaşın yararlandığı, ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi ücret desteği yüzde 21.56 artarak bin 422 TL'ye çıktı. Cumhurbaşkanı kararıyla istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı da bin 610 lira oldu. Öte yandan SGK kapsamında başvuru yapan herkese 711 TL nakdi yardım yapılacak. Korona virüs salgını ile beraber herkesin ekonomik anlamda ciddi sorunlar ile yüz yüze kalmak zorunda olmalarından dolayı devlet tarafından destek ödemeleri gelmeye devam ediyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
KÖMÜR YARDIMI BU YIL DA SÜRÜYOR
Dİğer yandan, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere kömür yardımı bu yıl da devam edecek. Aile başı kömür miktarı ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek.
AİLELERİYLE BİRLİKTE 7 MİLYONA YAKIN İNSAN
Hükümetin destek süresini uzattığı ve ücretine zam yaptığı nakti desteklere ilişkin bilgiler şu şekilde; Toplam 2.3 milyon vatandaşın faydalandığı aileleriyle birlikte 7 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi destek ücreti yüzde 21.56 artarak bin 422 TL'ye çıkarıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı da bin 610 lira oldu.
25 BİN TL YE VARAN EV ONARIM DESTEKLERİ
İkamet edilen evlerdeki hasar çok fazla ve gerçekten de tadilat ve onarım zorunlu bir hale geldiyse sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 25 bin TL ye kadar destek veriyor. Bu süreçlerde vatandaşların TC kimlik numaraları ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması yeterli olacaktır. Eğer geri dönüş alınmazsa valilik ya da ilçe ofislerine şikayet edilebilir.
İŞSİZLERE YARDIMLAR DEVAM EDİYOR
Yardımlardan yararlanmaya hak kazanmak için vatandaşların aranan şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu kapsamda şartları yerine getirenler için; gıda, mali, sosyal, emeklilik ve sosyal destek, çocuk, evde bakım, engelli destek yardımları gibi birçok yardım veriliyor.Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına TC kimlik numarası ile başvurulacak.
65 YAŞA YAŞLILIK AYLIĞI…
Devlet tarafından eğer vatandaşların en ufak bir sosyal güvencesi ya da ek gelirleri yoksa 65 yaşını doldurmalarının ardından yaşlılık aylığı bağlanıyor. Bu süreçlerde vatandaşların hane ya da araçlarının da olmaması gerekir. 2020 yılında 672 TL olarak yapılan yardımların 771,50 TL olmasına karar verildi.