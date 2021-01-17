Başvuru yapanlara 21.56 zamla birlikte 771,50 TL verilecek. Hükümet işçi ve işvereni koruma adımlarını sürdürüyor. Toplam 2.3 milyon vatandaşın yararlandığı, ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi ücret desteği yüzde 21.56 artarak bin 422 TL'ye çıktı. Cumhurbaşkanı kararıyla istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı da bin 610 lira oldu. Öte yandan SGK kapsamında başvuru yapan herkese 711 TL nakdi yardım yapılacak. Korona virüs salgını ile beraber herkesin ekonomik anlamda ciddi sorunlar ile yüz yüze kalmak zorunda olmalarından dolayı devlet tarafından destek ödemeleri gelmeye devam ediyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...