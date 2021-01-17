Dul maaşı son zamanlarda araştırılmaya başlanmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi dul maaşı eşinden ayrılan kadınlar için geçerli değildir. Dul maaşı ancak kocası vefat eden kadınlar için geçerli olan yardımlardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Ayda 2.500 TL olan dul maaşı kadınlar çalışmaya başladığında kesilmektedir. Başka birisi ile evlenen kadınların da dul maaşları kesilir. Dul ve yetim aylığı alanlar her yıl Ocak ve Temmuz ayında geriye dönük enflasyon oranında zam alıyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 2021 Dul ve yetim maaşı da sıklıkla araştırılan konuların başında geliyor. Peki 2021 dul aylığı nasıl alınır? Dul aylığı başvurusu ve zammı ne kadar? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
SSK BAĞKUR KAPSAMINDA ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR
1500 TL dul yetim maaşı alanlar 2021 Ocak'ta 125 TL zam,
1600 TL alanlar 2021 Ocak'ta 133 TL zam,
1700 TL alanlar 2021 Ocak'ta 150 TL zam,
2000 TL alanlar 2021 Ocak'ta 167 TL zam alacak.
Tüm emeklilerde olduğu gibi dul ve yetimlerde maaş zam oranları Ocak 2021 itibariyle uygulamada olacak. Ocak ayında alınacak maaşlar zamlı olarak ödenecek. Bu zam oranları 2021 yılı Temmuz ayına kadar devam edecek. Temmuz 2021'de ise yeni zam oranları uygulanacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
TUİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz – Aralık dönemi altı aylık enflasyon oranı yüzde 8,36 oldu. Buna göre SSK ve Bağ – Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam alacaklar. Emeklilerin yanında malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da yılbaşındaki zamdan faydalanacaklar. Bu çerçevede malulen emekliler ve dul ve yetim aylığı alan kişiler de yüzde 8,36 oranında zam alacaklar. SSK'dan 5,9 Milyon kişi emekli aylığı alıyor. 76 Bin 775 kişi malulen emekli aylığı alırken 2 Milyon kişi ise ölüm aylığı alıyor. Toplamda SSK'dan gelir ve aylık alan toplam 8,2 Milyon kişinin aylığı yüzde 8,36 oranında zamlanacak.
DUL VE YETİM MAAŞINI KİMLER ALIYOR?
Emekli veya hizmet süresi 5 yılı doldurmuş ancak vefat eden kişilerin yasayla belirli şartları taşıyan eş, çocuk ve anne babasına aylık bağlanıyor.
Eşini kaybeden bir kadın evlenene ya da sigortalı bir işe girene kadar dul maaşı alırken, baba veya annesini kaybeden erkek çocuk 18 yaşına, öğrenciliği devam ederse 25 yaşına kadar yetim aylığı alır.
DUL EŞİN MAAŞI NE ZAMAN KESİLİR?
Aşağıdaki şartların varlığı halinde dul maaşı kesilir:
– Dul eş evlendiğinde; maaş, evliliği takip eden ay başında kesilir.
– Evlenen dul eş boşanırsa ya da eşi ölürse, eşin talebi üzerine dul aylığı yeniden bağlanır. İkinci eşten de dul aylığı alma imkanı varsa, eşin tercih ettiği aylık bağlanır.
Eşinden boşandığı halde birlikte yaşadığı tespit edilenlere ödenen maaşlar geri alınmaktadır.
ERKEK ÇOCUĞUN YETİM AYLIĞI NE ZAMAN KESİLİR?
Kendisine yetim aylığı bağlanan erkek çocuğun maaşı ise aşağıdaki hallerde kesilir:
– Çalışmaya başladıklarında
Herhangi bir aylık almaya başladıklarında (Malul aylığı, yaşlılık aylığı vb.)
– Eğitim hayatına devam etmeyen çocuk 18 yaşını doldurduğunda
– Ortaokul ya da liseye giden çocuk 20 yaşını doldurduğunda
– Yüksek öğrenim gören çocuk 25 yaşını doldurduğunda
– Eğitime devam ettiği için 20 ya da 25 yaşına kadar maaş bağlananların okullarıyla ilişikleri kesilirse
– Okulu ile ilişiği kesildiği için aylığı kesilen yetim tekrar okula başlarsa, maaş da tekrar bağlanmaktadır.
– Erkek çocuğun evlenmesi, aylığının kesilmesine neden olmaz.
KIZ ÇOCUĞUN YETİM AYLIĞI NE ZAMAN KESİLİR?
Yetim aylığı almakta olan kız çocuğun maaşı ise aşağıdaki hallerde kesilir:
– Çalışmaya başladıklarında
– Herhangi bir aylık almaya başladıklarında (Malul aylığı, yaşlılık aylığı vb.)
– Evlendiklerinde
– Eğer tekrar işsiz kalınırsa ya da evlilik sonra ererse, talep halinde yine maaş bağlanmaktadır.
– Kız çocuğu evlenme ödeneği yani çeyiz parası almışsa ve sonra boşanmışsa, bu kız çocuğuna yetim aylığı hemen bağlanmamaktadır. SGK'dan çeyiz parası aldıktan sonra 2 yıl geçmesi gerekmektedir. Bu iki yılın sonunda yetim aylığı tekrar bağlanabilir.
– Evlenen ve maaşı kesilen kız çocuğunun eşi ölürse ve bu nedenle aylık almaya hak kazanırsa, yetim aylığı ya da dul aylığından birisini tercih etmek zorundadır.
– Eşinden boşandığı halde birlikte yaşadığı tespit edilenlere ödenen maaşlar geri alınmaktadır
MALUL ÇOCUKLARIN YETİM AYLIĞI NE ZAMAN KESİLİR?
Kendisine yetim aylığı bağlanan malul çocuğun (%60 malullük gerekmektedir), ister kız olsun ister erkek, yetim aylığı aşağıdaki hallerde kesilir:
– Çalışmaya başladıklarında
– Herhangi bir aylık almaya başladıklarında (Malul aylığı, yaşlılık aylığı vb.)
– Kontrol muayenesine giren malul çocuğun raporu %60'ın altına düşerse
– Malul çocuk evlense de maaşı kesilmez.