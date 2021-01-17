Dul maaşı son zamanlarda araştırılmaya başlanmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi dul maaşı eşinden ayrılan kadınlar için geçerli değildir. Dul maaşı ancak kocası vefat eden kadınlar için geçerli olan yardımlardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Ayda 2.500 TL olan dul maaşı kadınlar çalışmaya başladığında kesilmektedir. Başka birisi ile evlenen kadınların da dul maaşları kesilir. Dul ve yetim aylığı alanlar her yıl Ocak ve Temmuz ayında geriye dönük enflasyon oranında zam alıyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 2021 Dul ve yetim maaşı da sıklıkla araştırılan konuların başında geliyor. Peki 2021 dul aylığı nasıl alınır? Dul aylığı başvurusu ve zammı ne kadar? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...