Netleşti! Yüzde 7.33 ve yüzde 4-5 ek ödeme! Maaşlara 554 TL zam yapıldı! Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5 üstündekilere yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını da yaptı. Emekli milyonlarca kişi maaşına yapılan zam haberiyle sevinmişti. Milyonlarca emekli arasında zamlı maaşların ne zaman hesaba yatacağı merak konusu oldu. Yeni zamla birlikte 2000 öncesi emekli olan SSK'lıların maaşları 2419 TL oldu. Memur emeklileri ise 2021 yılında 3021 TL alacak. Peki Ocak ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte emekliye 554 TL zam müjdesi ile maaşların yatacağı tarihin detayları. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...