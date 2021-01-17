Netleşti! Yüzde 7.33 ve yüzde 4-5 ek ödeme! Maaşlara 554 TL zam yapıldı! Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5 üstündekilere yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını da yaptı. Emekli milyonlarca kişi maaşına yapılan zam haberiyle sevinmişti. Milyonlarca emekli arasında zamlı maaşların ne zaman hesaba yatacağı merak konusu oldu. Yeni zamla birlikte 2000 öncesi emekli olan SSK'lıların maaşları 2419 TL oldu. Memur emeklileri ise 2021 yılında 3021 TL alacak. Peki Ocak ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte emekliye 554 TL zam müjdesi ile maaşların yatacağı tarihin detayları. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Yüzde 7.33 ve yüzde 4-5 ek ödeme!
Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan bir SSK emeklisi, 120 lira ek ödemeyle birlikte 3 bin 120 lira alıyordu. Şimdi hesabına maaş olarak 3 bin 250 lira, ek ödeme olarak da 130 lira yatırılacak.
Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti.
Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor.
Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
SSK EMEKLİLERİ HANGİ GÜN MAAŞ ALACAK?
Emekli aylıkları, tahsis numarası son rakamına göre yatacak. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17'sinde, son rakamı 7 olanlara 18'inde, son rakamı 5 olanlar 19'unda, son rakamı 3 olan 20'sinde, son rakamı 1 olanlar 21'inde, son rakamı 8 olanlar 22'sinde, son rakamı 6 olanlar 23'ünde, sonra rakamı 4 olanra 24'ünde, son rakamı 2 olanlar 25'inde ve son rakamı 0 olan 26'sında maaşlarını alabilecek.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ HANGİ GÜN MAAŞ ALACAK?
Bağ-Kur emeklileri, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25'inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26'sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24'ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28'inde maaşları alabilecek.
EMEKLİ MAAŞ FARKI YATTI
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
En düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak.
İŞÇİ EMEKLİSİ AYLIĞI
İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 8,36 zam yapılacak.
En düşük işçi emeklisinin aylığı 1335 liradan 1447 liraya yükselecek. En düşük esnaf emeklisinin aylığı 1627 liradan 1763 liraya çıkacak.
En düşük çiftçi emeklisinin aylığı ise 1534 liradan 1662 liraya yükselecek.