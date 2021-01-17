Emekli olduktan sonra ise her ay heyecanla beklenen maaş günü Bağ-Kur, SSK ve emekli sandığı olarak değişiklik gösteriyor. Tahsis numara sorgulamasının ne olduğuna dair bilgiler de merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. Memur emekli maaşları son rakamı 9 olanların her ayın 17'sinde, 7 olanların 18'inde, 5 olanların 9'unda, 3 olanların 20'sinde, 1 olanların 21'inde, 8 olanların 22'sinde, 6 olanların 23'ünde, 4 olanların 24'ünde, 2 olanların 25'inde, 0 olanların 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödeniyor. Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini e-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
EMEKLİ MAAŞIM NE ZAMAN YATACAK?
"Emekli maaşı ayın kaçında yatacak?" bu soru birçok vatandaşın kafasını her zaman kurcalıyor. SSK ve Bağ-Kur'a bağlı emekliler, emekli maaşlarını ne zaman alacaklarını sorguluyor. Emekli vatandaşların maaş ödeme tarihleri tahsis numarası, doğum tarihi vb. bilgilerine göre değişiklik gösteriyor. Tahsis numarası tam olarak da burada karşımıza çıkıyor. Çünkü emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alanlar bunun, ayın hangi günlerinde gerçekleşeceğini bu numarayla öğrenmek istiyor. SGK emekli tahsis numarası hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.
Emekliler zamlı ödemelerini almaya başlıyor. SSK emeklileri 18-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 8.36 zammın yansıtıldığı maaşlarını ve bunun üzerinden hesaplanan yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi hesabında görecek.
EMEKLİ MAAŞI PAZARA DENK GELİRSE NE OLUR?
Bağkur, SGK ve memur emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor. Emekli maaşı cumartesiye gelenlerin ödemeleri cuma, pazara gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek veriliyor.
SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
maaşlarını alırlar.
Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.
TAHSİS NUMARASI NEDİR?
Öncelikle tahsis numarasının ne olduğunu açıklayalım. Bu, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Yani, SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara 'tahsis numarası'dır. Böylelikle emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenir ve maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılır. Emekliler tahsis numaralarını öğrenirse bunu online olarak yapabilme kolaylığına erişir. Eğer emekli kişi internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsa en yakın Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsis numarasını öğrenebiliyor.
TAHSİS NUMARASI NASIL SORGULANIR?
Pek çok işlemi bir tık ile gerçekleştirebileceğiniz e-devlet bunun için de bir fırsat sunuyor. Bürokrasi gerektiren birçok işlemi rahatça yapabilmenize imkan sağlıyor.
TAHSİS NUMARAMI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini e-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumu'nun işlemler menüsünden "4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi" seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.