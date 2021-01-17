TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Öncelikle tahsis numarasının ne olduğunu açıklayalım. Bu, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Yani, SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara 'tahsis numarası'dır. Böylelikle emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenir ve maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılır. Emekliler tahsis numaralarını öğrenirse bunu online olarak yapabilme kolaylığına erişir. Eğer emekli kişi internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsa en yakın Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsis numarasını öğrenebiliyor.