Otomotiv sektörünün önemli isimleri açıkladı! Otomobil alacaklara büyük müjde: Hem sıfır hem ikinci el araç fiyatları düşüyor

Pandemi sebebiyle toplu taşıma kullanmak isteyen insanlar taşıt arzını artırdı. Tüm dünyada sıfır araba imalinde eksilen talep çoğalan arz sonrası taşıt maliyetlerinde yükseliş kaçınılmaz olmuştu. Araba maliyetleri her geçen gün yükselirken, araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülmeye başladı. Araç almak isteyenler dolardaki düşüşle beraber özellikle "İkinci el araba fiyatları" konusunda son dakika gelişmelerini takip ederek, "İkinci el araç fiyatları düşer mi?" sorusuna cevap arıyor. Bilindiği gibi bayilerde yaşanan sıfır araç sıkıntısı otomobil piyasasında ikinci el aracın sıfır araç fiyatının üzerinde peynir ekmek gibi satılmasına neden olmuştu.
İKİNCİ EL ARAÇ, SIFIR FİYATININ ÜZERİNDE PEYNİR EKMEK GİBİ SATILDI
Bayilerde yaşanan sıfır araç sıkıntısı otomobil piyasasında ikinci el aracın sıfır araç fiyatının üzerinde peynir ekmek gibi satılmasına neden oldu.
Düşen kredi faizleri bu durumu destekleyen ana unsur olarak dikkat çekti. Araç fiyatlarındaki bu sert artışlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülmeye başladı.
"2021 İLKBAHARINDAN ÖNCE ARAÇ BULUNURLUĞU ÇOK YÜKSEK OLMAYACAK"
Bayilerde sıfır araç sıkıntısı yaşanıyor bu durum daha ne kadar sürebilir?
Pandemi nedeniyle Nisan ayından bu yana otomobil fabrikaları üretim konusunda sıkıntılar yaşıyor. İlkbahar aylarında üretimi tamamen durdurmak zorunda kalan fabrikalar da oldu. Ayrıca hala tam kapasite çalışamayan fabrikalar da söz konusu. Her ne kadar Avrupa pazarında ciddi daralmalar yaşandıysa da Türkiye gibi az sayıda ülkenin pazarındaki büyümeye cevap verecek arz oluşmadı.
Pandeminin ikinci dalgası da başladı ve bu durum özellikle Avrupa'daki üretim tesisleri üzerinde kapasite baskısı oluşturuyor. Pandemi etkisini azaltmadan otomobil arzının artması pek mümkün görünmüyor. Eğer Avrupa pazarı tekrar ciddi oranda daralır ve üretim fazlası ortaya çıkarsa bu araçların Türkiye'ye getirilmesi mümkün olabilir.
Normal şartlar altında 2021 ilkbaharından önce araç bulunurluğunun çok yüksek olmayacağını söyleyebilirim. Pandemi etkisinin daha az hissedildiği ülkelerde üretim yapan markaların araçlarının daha kolay bulunabileceğini de belirteyim.
"BAZI MARKALARIN BAZI MODELLERİNDE HEMEN TESLİM BULUNABİLİYOR"
Araç almak isteyenler için sıfır araç mı ikinci el mi önerirsiniz? Sizce şu aşamada almak mı beklemek mi? Sıfır araç almak isteyenlerin temel amacı, daha önceki kullanımdan doğan riskleri taşımayan yepyeni bir otomobile sahip olmak. Eğer otomobilini hemen değiştirmek ya da otomobil almak istiyorsa, tüketicinin önünde 2 seçenek var. Birincisi sıfır otomobil bulmak ya da beklemek. Diğeri ise henüz 1 ya da 2 yaşında bir otomobil almak. Bazı markalarda bazı modeller hemen teslim bulunabiliyor. Bu da istenilen değil bazen de bulunabilen otomobili almak anlamına geliyor.
İkinci el otomobillerde getirilen ekspertiz zorunluluğu tüketicinin aklındaki soru işaretlerinin giderilmesi anlamında son derece olumlu bir uygulama. Dolayısıyla tercih tüketicinin. 0 km'de bulduğu otomobili alacak ya da istediği otomobili bekleyecek veya ikinci elde istediği otomobili alacak.
"SEKTÖR DÖVİZİN DÜŞMESİYLE OLUŞAN MARJI DAHA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İÇİN KULLANABİLİR"
Son 1 yıldır ikinci el pazarında fiyatlar hızlı bir artış gösterdi. Bunun temel 2 sebebi var. Birincisi sıfır araç fiyatlarının döviz fiyatlarına bağlı olarak yükselmesi. İkincisi de sıfır araç bulunmasında yaşanan zorluk. Sıfır araçların bulunamaması yüzünden bazı 1 yaşındaki otomobillerin fiyatları sıfır otomobillerin üzerinde çıktı. Arz artınca bu durum dengeye gelecektir. Ayrıca son günlerde döviz fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Eğer döviz fiyatları şimdiki seviyelere civarında kalırsa sıfır otomobil fiyatları düşer mi diye bir soru da sorulabilir. Sonuçta ikinci el araç fiyatları için temel belirleyici sıfır araç fiyatları. Ancak sıfır araç fiyatlarında önemli bir değişim olacağını sanmıyorum.
Sektör büyük ihtimalle döviz fiyatlarının düşmesiyle oluşan marjı daha düşük faizli kredi için kullanacaktır. Dolayısıyla sıfır araç fiyatlarında önemli artışlar olmazsa ikinci el fiyatları da seviyesini koruyacaktır.
"PAZARDA ÖNCE HİBRİT OTOMOBİLLERİN AĞIRLIĞINI GÖRECEĞİZ"
Elektrikli otomobillere gelince; Şarj istasyonu sayısı gittikçe artıyor olsa da henüz yetersiz. TOGG üretime başlayıncaya kadar şarj istasyonu sayısı hatırı sayılır düzeye gelecektir. Tabi satın alma kararında elektrikli otomobillerin menzili de önemli bir faktör. Pazarda önce hibrit otomobillerin ağırlığını göreceğiz, 5 yıl sonraysa elektrikliler, hibritler için tehdit haline gelecek.
SIFIR ARAÇLARA İLGİ ARTTI!
İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artışların en büyük etkisi sıfır araç üretiminin durma noktasına gelmesiydi. Ancak koronada normalleşme ile birlikte üretim yeniden başladı ve artık otomotivde sıfır araba bulmak zor değil. Daha önce 2-3 hatta 6 ay sonrasına sıra verilen sıfır araçları hemen almak mümkün.
DÜŞMEYE BAŞLADI
İkinci el otomobil fiyatları, pandemi nedeniyle üretimi duran sıfır araçların da piyasaya girmesiyle düşmeye başladı. Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretime ara vermesi, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi.
Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.
"İKİNCİ EL PİYASASINDA ŞU AN EN UYGUN ZAMAN"
İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı.
Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.
"MEVCUT PİYASA FİYATI YERİNE OTURUYOR"
İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı.
Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.
FİYATLAR TEKRAR YÜKSELMEDEN ALMAK İSTEDİLER
İkinci el otomobil almaya gelen emekli öğretmen Nizamettin Gören, "Şu an fiyatlar daha uygun. Pandemi bitince fiyatların artacağını düşünüyorum. Onun için fiyatlar atmadan otomobil almaya geldim" dedi.
Cep telefonu satışı yapılan dükkan sahibi, evli ve 1 çocuk babası İsmail Koç (37), "Fiyatlara baktık. Sıfır aracın gelmesiyle piyasada fiyatlar düşmüş. Fakat istediğim aracı bulamadım. Daha önce araç satmıştım. Birkaç ay önce fiyatlar nedeniyle alamamıştım. Bakınıyorum" diye konuştu.
Ayakkabı firmasında çalışan evli ve 1 çocuk babası Erkan Yılmaz (44) ise, "Fiyatlar düşünce otomobil bakmaya geldim. 170 bine kadar bütçem var. İkinci aracım olacak. Bunu eşime almak istiyorum. Pandemi nedeniyle toplu taşıma araçları kullanmasını istemiyorum" dedi.