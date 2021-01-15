Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024042
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,072968
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026319
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063193
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,046854
|1,15
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,054027
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,058722
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,024593
|0,18
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,038826
|0,17
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,021815
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018665
|0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,016688
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,027951
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018423
|0,11
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020316
|0,07
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013294
|0,05
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022939
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023457
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071568
|0,04
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067370
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031533
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067984
|0,04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,30 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,17 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056420
|-1,31
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020745
|-1,30
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,045911
|-1,17
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028451
|-1,16
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050507
|-1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047223
|-1,16
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,044901
|-1,14
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,042959
|-1,14
|VEM Altın Katılım EYF
|0,048816
|-1,14
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,045871
|-1,14