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    • Ekonomi
    • 15.01.2021 15:52
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    • 15.01.2021 15:52
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    15 Ocak Cuma 'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    () fonları bugün ortalama yüzde 0,45 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "" fonları oldu. Peki, 15 Ocak Cuma 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar hangileri oldu? İşte konu hakkında detalı bilgiler...

    15 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024042 0,04
    Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,072968 0,04
    Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,026319 0,04
    AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063193 0,00
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,046854 1,15
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,054027 0,41
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,058722 0,03
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,024593 0,18
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,038826 0,17
    VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,021815 0,14
    Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018665 0,12
    Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016688 0,12
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,027951 0,13
    Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018423 0,11
    Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020316 0,07
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013294 0,05
    Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,022939 0,02
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023457 0,04
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071568 0,04
    AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067370 0,04
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031533 0,04
    VEM Para Piyasası EYF 0,067984 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,30 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,17 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

    BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

    Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056420 -1,31
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020745 -1,30
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,045911 -1,17
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,028451 -1,16
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050507 -1,16
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047223 -1,16
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,044901 -1,14
    Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,042959 -1,14
    VEM Altın Katılım EYF 0,048816 -1,14
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,045871 -1,14

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    Haberler Ekonomi 15 Ocak Cuma BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?