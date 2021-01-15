Otomobil alacaklara büyük müjde: Otomotiv sektörünün önemli isimleri açıkladı, hem sıfır hem ikinci el araç fiyatları düşecek!

Pandeminin ikinci dalgası da başladı ve bu durum özellikle Avrupa'daki üretim tesisleri üzerinde kapasite baskısı oluşturuyor. Pandemi etkisini azaltmadan otomobil arzının artması pek mümkün görünmüyor. Eğer Avrupa pazarı tekrar ciddi oranda daralır ve üretim fazlası ortaya çıkarsa bu araçların Türkiye'ye getirilmesi mümkün olabilir.

Normal şartlar altında 2021 ilkbaharından önce araç bulunurluğunun çok yüksek olmayacağını söyleyebilirim. Pandemi etkisinin daha az hissedildiği ülkelerde üretim yapan markaların araçlarının daha kolay bulunabileceğini de belirteyim.