Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ikinci el otomobillerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle, sıfır arabaları araştırmaya başladı. 2020 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Listede 300 bin liraya kadar olan modellere yer verildi. Liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin lira altında sadece 6 model kaldı. Fabrikaların sıfır araç üretimine başlamasıyla Kia, Renault, Hyundai Fiat ve Dacia arabaların fiyatları inceleniyor. Fırsatları kaçırmak istemeyenler en uygun fiyatı öğrenerek değerlendirmelere devam ediyor.
Fiat 2021 model Egea modellerinin fiyat listesini açıkladı. 2020 model araç modellerinin satılına da ara vermeden devam eden firma, yeni model araçların bayilere gelmesi ile birlikte geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen araçların satışlarını durdurması bekleniyor. İşte 2021 Fiat Egea fiyat listesi
2021 MODEL FİYAT EGEA FİYAT LİSTESİ!
2021 model Fiat Egea Ocak ayı fiyat listesi firmanın resmi internet sitesinde yayınladı. İşte yeni Fiat Egea paketleri ve fiyatları;
2021 model Fiat Egea Sedan Fiyatı;
Easy 1.4 Fire 95 HP: 130.900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP: 146.900 TL
Urban 1.0 Firefly 100 HP: 177.900 T
Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 185.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP: 167.900 TL
Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 193.900 T
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 201.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 224.900 TL
2021 model Fiat Egea Hatchback Fiyatı;
Street 1.4 Fire 95 HP: 144.100 TL
Street 1.3 M.Jet 95 HP: 178.100 TL
Street 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 210.100 TL
Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 153.100 TL
Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 182.100 TL
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 215.100 TL
Mırror 1.4 Fire 95 HP: 158.000 TL
Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 187.100 TL
FİAT 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ OCAK AYI FİYATLARI
Fiat sıfır araba modelleri Ocak ayı güncel fiyat listesi;
2020 model Fiat Egea yeni fiyat listesi
- Easy 1.4 Fire 95: 124.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 160.900 TL
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 209.900 TL
- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 141.800 TL
- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 174.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 212.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 212.900 TL
- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 145.700 TL
- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 178.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 216.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 215.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 220.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 220.900 TL
2020 model Fiat 500 yeni fiyat listesi
- 500 Popstar 1.2 Fire 69HP MTA: 172.000 TL
- 500 Lounge 1.2 Fire 69 HP MTA: 182.900 TL
- 500 Star 1.2 Fire 69HP MTA: 192.900 TL
- 500 Rockstar 1.2 Fire 69HP MTA: 192.900 TL
- 500C Lounge 1.2 Fire 69HP MTA: 202.900 TL
- 500C Star 1.2 Fire 69HP MTA: 212.900 TL
2020 model Fiat 500L yeni fiyat listesi
- 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 182.900 TL
- 500L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 228.900 TL
- 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT: 193.900 TL
- 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 286.900 TL
- 500L Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 296.900 TL
2020 model Fiat 500X yeni fiyat listesi
- 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT: 220.900 TL
- 500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 313.600 TL
- 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 318.000 TL
- 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 328.800 TL
- 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT: 343.200 TL
2020 model Fiat Panda yeni fiyat listesi
- Urban 1.2 69 HP: 130.900 TL
- Cross 1.2 69 HP: 143.700 TL
- Cross 4x4 0.9 85 HP: 185.900 TL
2020 model Fiat Fiorino Panorama yeni fiyat listesi
- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 165.900 TL
- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 180.900 TL
2020 model Fiat Doblo Panorama yeni fiyat listesi
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 202.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 211.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 216.900 TL
RENAULT 2021 YILI OCAK AYI FİYAT LİSTESİ
İşte Renault'un 2021 Ocak ayı sıfır araba modellerinin güncel fiyat listesi;
2020 model Renault Clio yeni fiyat listesi
- Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.900 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 185.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 209.900 TL
- Touch 1.0 TCe 100 bg: 179.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 195.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 211.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 219.900 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 211.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 227.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 288.900 TL
2020 model Renault Clio Sport Tourer yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 140.900 TL
2020 model Renault Symbol yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 145.900 TL
- Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 159.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 195.900 TL
2020 model Renault Megane Sedan yeni fiyat listesi
-Joy 1.3 TCe 140 bg: 202.900 ₺
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 288.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: 281.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 305.900 ₺
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 301.900 ₺
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 319.900 ₺
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 316.900 ₺
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 356.900 ₺
2020 model Renault Kadjar yeni fiyat listesi
- Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 378.900 TL
2020 model Renault Talisman yeni fiyat listesi
- Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 465.900 TL
KIA
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 139.400 TL
Kia YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Elegance Tekno Paket: 154.500 TL
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 141.600 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli): 154.200 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 159.251 TL
DACİA
Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 158.900 TL
Dacia Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg: 137.900
SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!
Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın.
Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın.
Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir. Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler.
Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede yapılıyor ve fiyat konusunda size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.