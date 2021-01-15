Satmayan bin pişman! 2. el otomobil fiyatları tepetaklak oldu! Düşen fiyatlarla araba ilanları patladı! 2021'de araç fiyatları ne olur?

Satmayan bin pişman! 2. el otomobil fiyatları tepetaklak oldu! 11 ay sonra bir ilk yaşanıyor. Otomobil satışları hızlıca düşüyor. Sahibinden satılık 2. el otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek sorusu araç almayı düşünenler tarafından merak ediliyor. Satışlarda yaşanan yüzde 30-40'luk düşüş en az yarı yarıya düşüş olarak değerlendiriliyor. Salgın döneminde sıfır üretimi durunca ikinci elde fiyatlar patlamış, bu da vatandaşın araba almaktan vazgeçmesine neden olmuştu. Ancak sıfır araç üretiminin başlamasıyla ibre tersine döndü. Araba fiyatlarında yaşanan düşüş ve kış aylarının gelmesiyle galericiler bu durumu otomobil almak için en uygun zaman olarak ifade ediyor. Çünkü yaz aylarında yoğunluk yaşanacağından fiyatların artışa geçeceği öngörülmekte.