Başvuru tarihi yaklaşıyor, fırsatı kaçırmayın… İŞKUR, işsiz olanlara mesleki eğitim kursları ile iş sahibi yapmayı sağlıyor. Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan iş ve meslek danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte ve mesleki eğitim kursların katılmak isteyen vatandaşlar kendilerine en uygun kurslara katılma imkânına sahip olmaktadır. Bu anlamda 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.