Altın fiyatları son dakika! 14 Ocak Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

Altın fiyatları son dakika! İstanbul Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı yeni haftanın ilk işlem gününü 442,40 TL'den tamamlarken Salı gününü 446 lira seviyesinden tamamladı. Çarşamba günü ise yeniden düşüşe geçerek Gram altın günü 443,40 TL'den tamamladı. Altın fiyatlarında yaşanan değişimleri anbean takip etmek isteyen yatırımcılar güncel rakamları da araştırmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar...