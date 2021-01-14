Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 0.50 artışla 1,567.11 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.47, BIST Mali Endeks yüzde 0.37, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artıdaydı.
ABD Tahvil getirilerinin yükselmesinden güç bulan dolar akranları karşısında son üç yılın
dip seviyelerinden toparlanmaya devam etti. Dolar, ABD tahvillerinin yükselişiyle yükseldiği 7.50 lira düzeyinden, tahvillerin gerilemesinin etkisiyle 7.40 lira düzeyine çekildi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap (Beige Book) adı verilen toplantı tutanaklarında, ekonomide 2021 yılına ilişkin iyimserliğin, coronavirus vakalarında yaşanan son artışlara bağlı olarak azaldığına dikkat çekildi.
Artan coronavirus vakaların kısa vadeli iş koşullarına ilişkin çıkarımlar üzerinde de olumsuzluklar oluştuğu belirtilen Bej Kitap'ta, buna karşılık, ABD genelinde birçok Fed bölgesinde ekonomik aktivitenin ılımlı geliştiğine de işaret edildi.
Buna göre, yalnızca iki bölgede küçük gelişme ya da hiç gelişme olmadığı bildirilirken, iki bölgeden gelen raporlarda ise ekonomik aktivitenin daha da kötüleştiği belirtildi.
Bej Kitap'ta, bölgelerin çoğunluğunda, toparlanma henüz tamamlanmamış ve gelişmenin de yavaş olmasına karşın istihdamın yükseldiğine ilişkin bilgi gelmesine karşın, artan sayıda bölgeden ise istihdam düzeylerinde düşüşlerden söz edildiği vurgulandı.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 7.3954 lira ve en yüksek 7.4279 lirayı gördükten sonra, 7.42 – 7.43 lira aralığında,
- euro en düşük 8.9913 lira ve en yüksek 9.0411 lirayı gördükten sonra, 9.03 – 9.04 lira aralığında,
- sterlin en düşük 10.0928 lira ve en yüksek 10.1433 lirayı gördükten sonra 10.14 – 10.15 lira aralığında hareket ediyor.
Küresel piyasalarda 1.21358 - 1.21719 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21547 düzeyindeydi.
TSKB'nin günlük analizinde, küresel piyasalarda temkinli iyimserliğin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:
"Makroekonomik veri akışı ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın son çeyrekte sınırlı kalmış olabileceğini teyit ederken riskli varlıklarda yükseliş devam etti. Öte yandan ABD'deki politik gelişmeler iyimserliği sınırlamaya devam ediyor.
"ABD'de Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'taki olaylar nedeniyle görevinden azledilmesine yönelik tasarıyı kabul ederek Senato'ya gönderdi. Senato'nun Trump'ın yargılamasını 20 Ocak sonrasında yapması beklenirken, suçlu bulunması için oylamada gereken üçte iki çoğunluk sağlanması konusunda belirsizlik sürüyor.
"Bu haber akışı altında hisse senetlerinde hafif yükseliş yaşanırken, güvenli limanlara olan talep karışık seyretti. ABD tahvil faizleri gerilerken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan para birimleri karşısında toparlandı. Bu nedenle altın ve ham petrol fiyatları geriledi.
"Türk finansal varlıklarda ise karışık bir seyir hakimdi. Beklentilerden güçlü gelen sanayi üretimi ile perakende satış ve ciro verileri son çeyrekte iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın sınırlı kaldığını teyit etti.
"Küresel eğilimlerle hisse senetleri yükselirken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.8 değer kazandı. TL cinsi tahvil faizleri hafif yükselirken, döviz cinsi tahvil faizleri ve ülke risk primi hafif geriledi.
"Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle başladı. Çin'de açıklanan dış ticaret verileri beklentileri aşarken, riskli varlıkların önemli bir kısmı yükseliş eğilimini koruyor.
"Makroekonomik gündem sakinken, gün içinde salgınla ilgili gelişmeler takip edilecek. Yurt içinde haftalık bazda açıklanacak veriler izlenecekken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olması bekleniyor.
"Çin, yılı beklentilerden güçlü dış ticaret fazlasıyla tamamladı. Aralık'ta ülkenin
ihracatı yıllık bazda yüzde 15.0 olan beklentileri aşarak yüzde 18.1 artarken, ithalatta yıllık bazda artış yüzde 6.5'te kaldı. Böylece ülke Aralık'ta 72.35 olan piyasa ortalama beklentisinin üzerinde 78.17 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.
"ABD'de Aralık'ta enflasyon beklentiler dahilinde artış kaydetti. Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Aralık'ta yüzde 0.4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 1.2'den yüzde 1.4'e yükseldi. Aynı dönemde gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE aylık enflasyonu yüzde 0.1 seviyesinde gelirken, yıllık çekirdek enflasyon yüzde 1.6'da sabit kaldı.
"Euro Bölgesi'nde Kasım'da sanayi üretimi tahminlerin oldukça üzerinde geldi. Bir önceki aya göre Kasım'da bölge genelinde sanayi üretimi yüzde 0.2 olan tahminleri aşarak yüzde 2.5 artarken, yıllık bazda sanayi üretiminde değişim oranı -yüzde 3.5'ten -yüzde 0.6'ya toparlandı."