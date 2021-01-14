- dolar en düşük 7.3954 lira ve en yüksek 7.4279 lirayı gördükten sonra, 7.42 – 7.43 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9913 lira ve en yüksek 9.0411 lirayı gördükten sonra, 9.03 – 9.04 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.0928 lira ve en yüksek 10.1433 lirayı gördükten sonra 10.14 – 10.15 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21358 - 1.21719 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21547 düzeyindeydi.

TSKB'nin günlük analizinde, küresel piyasalarda temkinli iyimserliğin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:

"Makroekonomik veri akışı ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın son çeyrekte sınırlı kalmış olabileceğini teyit ederken riskli varlıklarda yükseliş devam etti. Öte yandan ABD'deki politik gelişmeler iyimserliği sınırlamaya devam ediyor.

"ABD'de Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'taki olaylar nedeniyle görevinden azledilmesine yönelik tasarıyı kabul ederek Senato'ya gönderdi. Senato'nun Trump'ın yargılamasını 20 Ocak sonrasında yapması beklenirken, suçlu bulunması için oylamada gereken üçte iki çoğunluk sağlanması konusunda belirsizlik sürüyor.