"Jeff Currie, Bitcoin'in kurumsal ilgiyi üzerine çektiğini, ancak bundan daha fazlasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Currie, piyasada istikrar yaratmanın anahtarının, daha çok kurumsal ilgiden geçtiğini düşünüyor.

"Bir kripto para borsası daha XRP'ye destek verdi. Borsa, SEC-Ripple arasında görülmeye başlanacak olan dava sonucunda birçok kripto para borsası tarafından redle karşılaşan XRP için bekleme kararı aldı. Yapılan açıklamalara göre, dava sonrasında XRP menkul kıymet ilan edilirse, o zaman listeden kaldırılacak.



"Bitcoin aktif adresleri, 2017'den bu yana, ilk kez bir milyonun üzerine çıktı. Bu da, bitcoin ağına olan talepte önemli bir artış gösteren, günde bir milyondan fazla yeni adresin kullanıldığı anlamına geliyor.

"Maliye Bakanlığı, İngiltere'nin kripto para birimleri ve stablecoinler konusundaki düzenleyici yaklaşımını özetleyen yeni bir belge yayınladı. Rapor, XRP, Ethereum ve Bitcoin'i 'öncelikle bir değişim aracı olarak kullanılan tokenlar' olarak sınıflandırıyor."