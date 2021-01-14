Dudak uçuklatan fiyat! Altınla yarışıyor! Bir tane erik 20 lira!

Amasya'nın Suluova ilçesinde yeşil eriğin fiyatını öğrenen bir vatandaş, "Kuyumcu dükkanına mı geldim yoksa manava mı" diyerek şaşkınlık yaşadı. Manava değil de kendini kuyumcu dükkanına girmiş gibi hissettiğini söyleyen Cumali Tanrısever, "Manavımız 3 tane eriğe '60 lira' dedi. Şu an şaşkınlık içerisindeyim.