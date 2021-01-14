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    • Ekonomi
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    • 14.01.2021 09:26
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    14 Ocak Perşembe bugün ne kadar oldu? 14 Ocak !

    Haftanın dördüncü işlem gününde döviz kurundaki son durum yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Piyasalar, 22 Ocak 2021'de yapılacak olan 'nın para politikası toplantısına odaklandı. Bu toplantı sonrası faiz kararlarında hangi adımların atılacağı belli olacak. Peki, 14 Ocak Perşembe dolar kaç TL? Dolar yükseldi mi, düştü mü? İşte 14 Ocak Perşembe !

    14 Ocak Perşembe dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu?

    Haftanın dördüncü işlem gününde dolar kuru 7,41 liradan işleme alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 9 lira barajının üzerindeki konumunu düşüren euro kuru ise bugün 9,02 lirada konumlanmış durumda.

    Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimleri arasında yer alan İngiliz Sterlini ise 14 Ocak 2021 Perşembe günü 10,14 TL'de yer alıyor.

    Merkez Bankası'nın 2021 yılı ilk para politikası toplantısı ise 21 Ocak 2021'de yapılacak. Bu toplantı sonrasında faiz kararında hangi adımların atılacağı da netleşmiş olacak.

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 14 OCAK 2021

    Amerikan Doları 7,41 TL
    İngiliz Sterlini 10,11 TL
    Euro 9,01 TL
    İsviçre Frangı 8,35 TL
    Japon Yeni 0,071 TL



    Suudi Arabistan Riyali 1,98 TL
    Norveç Kronu 0,88 TL
    Danimarka Kronu 1,21 TL
    Avustralya Doları 5,75 TL
    Kanada Doları 5,84 TL
    İsveç Kronu 0,89 TL

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    Haberler Ekonomi 14 Ocak Perşembe dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 14 Ocak CANLI döviz kurları!