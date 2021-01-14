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    • 14.01.2021 14:29
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    14 Ocak Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 7,44 oranında yükselerek 9,96'dan işlem gördü. 14 Ocak 2021 Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    14 Ocak Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alarko Holding 9,96 9,27 7,44
    Hektaş 28,30 26,50 6,79
    Vestel 25,74 24,20 6,36
    Ege Gübre 231,90 218,60 6,08
    Brisa 23,24 22,04 5,44
    Kordsa Teknik Tekstil 18,25 17,51 4,23
    Doğuş Otomotiv 31,28 30,04 4,13
    Aksa Enerji 8,40 8,10 3,70
    Pınar Süt 24,26 23,44 3,50
    Alarko GMYO 25,38 24,58 3,25
    Borusan Mannesmann 38,22 37,08 3,07
    İş GMYO 2,55 2,48 2,82
    Çimsa 19,66 19,14 2,72
    İş Yatırım Menkul Değerler 17,82 17,36 2,65
    Bagfaş 25,08 24,46 2,53
    Şekerbank 1,64 1,60 2,50
    Good-Year 8,96 8,75 2,40
    Yataş 15,66 15,30 2,35
    Logo Yazılım 139,20 136,10 2,28
    Net Holding 3,49 3,42 2,05

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Enka İnşaat 8,50 8,79 -3,30
    Kartonsan 93,25 96,00 -2,86
    Doğan Holding 3,68 3,78 -2,65
    Şişe Cam 7,82 7,98 -2,01
    Türk Traktör 187,10 190,00 -1,53
    Konya Çimento 1.275,30 1.292,60 -1,34
    Koza Madencilik 16,32 16,53 -1,27
    Koza Altın 112,80 114,20 -1,23
    Akiş GMYO 3,70 3,74 -1,07
    Alcatel Lucent Teletaş 30,30 30,62 -1,05
    Selçuk Ecza Deposu 13,26 13,40 -1,04
    Aksa 14,42 14,56 -0,96
    Gözde Girişim 7,40 7,47 -0,94
    Tofaş Oto Fabrikası 37,68 38,00 -0,84
    Enerjisa Enerji 12,20 12,30 -0,81
    Akçansa 18,53 18,66 -0,70
    Oyak Çimento 8,82 8,88 -0,68
    Deva Holding 26,22 26,38 -0,61
    Akbank 7,21 7,25 -0,55
    Odaş Elektrik 3,93 3,95 -0,51

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
    Türk Hava Yolları 1.205.566.503
    Doğan Holding 1.027.229.508
    Turkcell 652.800.280
    Şişe Cam 613.960.723
    Otokar 510.040.168
    Kardemir (D) 409.541.771
    Koza Altın 396.787.864
    Şekerbank 378.873.445
    Garanti Bankası 362.257.544
    Emlak Konut GMYO 343.392.142
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 338.130.226
    Hektaş 316.978.894
    Petkim 308.475.115
    Tüpraş 293.829.401
    Borusan Mannesmann 284.005.771
    Alarko Holding 270.898.636
    Halkbank 262.903.178
    Vakıflar Bankası 261.552.016
    Akbank 241.368.393
    ASELSAN 220.529.562

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    Haberler Ekonomi 14 Ocak Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?