14 Ocak Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|9,96
|9,27
|7,44
|Hektaş
|28,30
|26,50
|6,79
|Vestel
|25,74
|24,20
|6,36
|Ege Gübre
|231,90
|218,60
|6,08
|Brisa
|23,24
|22,04
|5,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|18,25
|17,51
|4,23
|Doğuş Otomotiv
|31,28
|30,04
|4,13
|Aksa Enerji
|8,40
|8,10
|3,70
|Pınar Süt
|24,26
|23,44
|3,50
|Alarko GMYO
|25,38
|24,58
|3,25
|Borusan Mannesmann
|38,22
|37,08
|3,07
|İş GMYO
|2,55
|2,48
|2,82
|Çimsa
|19,66
|19,14
|2,72
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,82
|17,36
|2,65
|Bagfaş
|25,08
|24,46
|2,53
|Şekerbank
|1,64
|1,60
|2,50
|Good-Year
|8,96
|8,75
|2,40
|Yataş
|15,66
|15,30
|2,35
|Logo Yazılım
|139,20
|136,10
|2,28
|Net Holding
|3,49
|3,42
|2,05
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enka İnşaat
|8,50
|8,79
|-3,30
|Kartonsan
|93,25
|96,00
|-2,86
|Doğan Holding
|3,68
|3,78
|-2,65
|Şişe Cam
|7,82
|7,98
|-2,01
|Türk Traktör
|187,10
|190,00
|-1,53
|Konya Çimento
|1.275,30
|1.292,60
|-1,34
|Koza Madencilik
|16,32
|16,53
|-1,27
|Koza Altın
|112,80
|114,20
|-1,23
|Akiş GMYO
|3,70
|3,74
|-1,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,30
|30,62
|-1,05
|Selçuk Ecza Deposu
|13,26
|13,40
|-1,04
|Aksa
|14,42
|14,56
|-0,96
|Gözde Girişim
|7,40
|7,47
|-0,94
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,68
|38,00
|-0,84
|Enerjisa Enerji
|12,20
|12,30
|-0,81
|Akçansa
|18,53
|18,66
|-0,70
|Oyak Çimento
|8,82
|8,88
|-0,68
|Deva Holding
|26,22
|26,38
|-0,61
|Akbank
|7,21
|7,25
|-0,55
|Odaş Elektrik
|3,93
|3,95
|-0,51
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.205.566.503
|Doğan Holding
|1.027.229.508
|Turkcell
|652.800.280
|Şişe Cam
|613.960.723
|Otokar
|510.040.168
|Kardemir (D)
|409.541.771
|Koza Altın
|396.787.864
|Şekerbank
|378.873.445
|Garanti Bankası
|362.257.544
|Emlak Konut GMYO
|343.392.142
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|338.130.226
|Hektaş
|316.978.894
|Petkim
|308.475.115
|Tüpraş
|293.829.401
|Borusan Mannesmann
|284.005.771
|Alarko Holding
|270.898.636
|Halkbank
|262.903.178
|Vakıflar Bankası
|261.552.016
|Akbank
|241.368.393
|ASELSAN
|220.529.562