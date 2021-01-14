Borsa İstanbul'dan yeni rekor! | İşte 14 Ocak BIST 100 son durum

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,04 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,30 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.568,06 puana taşıdı.