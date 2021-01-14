Duyan fotoğraf çektirmeye koşuyor! 100 lira deyip geçmedi turnayı gözünden vurdu! Teklif üstüne teklif geliyor. Tedavülde olan paralarda bazen hatalar görülebiliyor. Gün içerisinde alışveriş yaparken elimize geçen paraların rakamı dışında gerisini birçoğumuz dikkat etmiyoruz. Özellikle son aylarda karşımıza çıkan haberlerde hatalı basım banknotların binlerce lira ettiği söyleniyor. Bu haberleri gören vatandaşlar ise aynı banknotların kendisinde olup olmadığını merak ediyor. İnegöl'de bir esnaf 100 TL'lik banknotun önce sahte olduğunu zannetti. Asıl gerçek parayı kontrol ettirmeye götürdüğünde ortaya çıktı. Paraya çok teklif geldiğini ifade eden işletme sahibi gelen teklifleri değerlendireceğini ifade etti.

ÖNCE SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Merkez Bankası tarafından basılan hatalı paralar bu aralar Türkiye genelinde çoğaldı. Paralarda sıfırın eksik olduğunu gören vatandaşlar birbir hayaller içerisine giriyor. İnegöl'de kafe işleten Ramazan İlçin'da onlarda biri. Akşam hesap kitap yaparken 100 TL paranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu fark etti.