Kimseye el sürdürtmüyor! 100 bin dolara baştan aşağı değiştirdi! Bu otomobil servet değerinde...

Ülkemizde ve dünyada klasik otomobillere ilgili gösteren insanların sayısı günden güne giderek artıyor. Sivas'ta bir otomobil bayisinde yer alan 1960 model bu araç görenleri mest ediyor. Araca teklif üstüne teklif geliyor. Ancak sahibi 750 bin lira teklif edilen aracını satmamak da kararlı. Sadece izlenmesine izin verilen, bunun dışında dokunulmasına dahi izin verilmeyen otomobil, vatandaşları adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor. Firma yetkilisi olan Burak Kaplan, 1960 model klasik otomobillerine bir evlat sevgisiyle baktıklarını belirterek aracın üzerine 'Lütfen dokumayın' levhası koyduklarını belirtti.

"2 USTA, 27 AYDA BU HALE GETİRDİ"

Firma yetkilisi Burak Kaplan, aracın parçalarının 2 usta tarafından 27 ayda toplandığını belirterek, "Bizde 1960 model kanatlı klasik otomobil var, bunlar efsanedir. Bizim bu aracımız 2 yıldır bizde, bizim klasik hastalığımız var. Klasik araçlarla çok ilgileniyoruz, bu 20'nci aracımız olabilir. Bu özellikle en sevdiğimiz model olduğu için bunu plazamızda sergilemek, insanlara göstermek istedik.