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    • Ekonomi
    • 13.01.2021 10:36
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    • 13.01.2021 10:36
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    Altın fiyatları canlı rakamlar! 13 Ocak Çarşamba , , altın ve tam altın kaç TL?

    Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan altın gün içerisinde en çok takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Salgın sürecinde yaşanan tüm gelişmelerin piyasaları etkilemesiyle beraber olumlu aşı haberleri altın fiyatlarının düşüş yaşamasına neden olmuştu. Geçtiğimiz hafta yaşanan 'deki olaylar da altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Peki, 13 Ocak 2021 ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları canlı rakamlar!

    Altın fiyatları canlı rakamlar! 13 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

    Son dönemlerde altın alarak yatırım yapanlar kapanış saatleriyle birlikte güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bu kapsamda çok araştırılıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde bir düşüş yaşadı. Bu gelişmlerin ardından çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları merak ediliyor. Peki 13 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...

    13 OCAK ÇARŞAMBA CANLI ALTIN FİYATLARI

    Gram altın alış fiyatı: 445,00 TL

    Gram altın satış fiyatı: 445,09 TL

    Çeyrek altın alış fiyatı: 710,97 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı: 727,25 TL

    Yarım altın alış fiyatı: 1.417,50 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.454,51 TL

    Tam altın alış fiyatı: 2.932,75 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.006,88 TL

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    Haberler Ekonomi Altın fiyatları canlı rakamlar! 13 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?