Altın fiyatları canlı rakamlar! 13 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

Son dönemlerde altın alarak yatırım yapanlar kapanış saatleriyle birlikte güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bu kapsamda çok araştırılıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde bir düşüş yaşadı. Bu gelişmlerin ardından çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları merak ediliyor. Peki 13 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...