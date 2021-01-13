ABD'nin gösterge niteliğindeki 10 yıllık Hazine tahvil getirileri 2.4 baz puan kadar yükselerek yüzde 1.1580 ile 10 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi dün 90.73 seviyesinde 21 Aralık'tan beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 89.9'a geriledi.