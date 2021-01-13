İstanbul serbest piyasada dolar 7,4500 liradan, euro 9,1060 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4480 liradan alınan dolar, 7,4500 liradan satılıyor. 9,1040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1060 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5070 lira, euronun satış fiyatı ise 9,1140 lira olmuştu.
Dolarda son dönemde görülen sert değer kayıplarının sınırlı da olsa değer kazancına dönmesi gelişmekte olan para birimlerindeki değer kaybının ana belirleyicisi konumunda. TL'deki değer kaybında analistler ABD faizlerinin beklentiden önce artıp artmayacağını endişenin etkili olduğunu belirtiyor.
Küresel hisse senedi piyasaları, Washington'da yaşanan siyasi karmaşanın ve artan koronavirüs vakalarının ardından rekor seviyelerden gerilerken, ABD tahvil getirileri yatırımcıların hükümetten daha fazla harcama beklentisiyle yükseldi.
ABD'nin gösterge niteliğindeki 10 yıllık Hazine tahvil getirileri 2.4 baz puan kadar yükselerek yüzde 1.1580 ile 10 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi dün 90.73 seviyesinde 21 Aralık'tan beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 89.9'a geriledi.