



"Güney Kore'nin Shinhan Bankası, yerel kripto borsası Korbit tarafından desteklenen bir kripto saklama hizmetine yatırım yaptı."

Coinkolik'in haberine göre, Tether CTO'su Paolo Ardoino, "Tether karşılığında para tutuluyor. 2021 yılı için şeffaflığı arttırmayı hedefliyoruz. Güçlü KYC ve AML sunacağız. 15 Ocak'ta işler olduğu gibi devam edecek. Tether ve Bitfinex, NYAG'dan gelen taleplere yanıt olarak 2.5 milyondan fazla belge sayfası üretti. Tartışmalar iyi ilerliyor. 15 Ocak'tan sonra işler her zamanki gibi devam edecek" diye ekledi.