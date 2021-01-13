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    • Ekonomi
    • 13.01.2021 10:44
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    • 13.01.2021 10:44
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    'de 697 metrekarelik bahçeli ev icradan satışa çıktı!

    , 1. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 697 metrekare bahçeli kargir evin ilanına ilişkin detayları, vatandaşlarla paylaştı.

    Osmaniye'de icradan satılık ucuza bahçeli ev! İşte detaylar

    Merkez'de bulunan 697 metrekare bahçeli kargir ev, Osmaniye 1. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Satış tarihi olarak 16 Şubat 2021 saat 11.00 belirlenirken, evin muhammen bedeli 41 bin 1 TL olarak açıklandı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, detaylara yer verildi. Satışa çıkan 697 metrekarelik dikdörtgen yapının eğimsiz bir arazide bulunduğu ve alan içerisinde biri 60 metrekare, diğeri ise 120 metrekare olmak üzere iki adet yapı bulunduğu belirtildi.

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    Haberler Ekonomi Osmaniye'de 697 metrekarelik bahçeli ev icradan satışa çıktı!