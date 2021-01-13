Osmaniye Merkez'de bulunan 697 metrekare bahçeli kargir ev, Osmaniye 1. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Satış tarihi olarak 16 Şubat 2021 saat 11.00 belirlenirken, evin muhammen bedeli 41 bin 1 TL olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, detaylara yer verildi. Satışa çıkan 697 metrekarelik dikdörtgen yapının eğimsiz bir arazide bulunduğu ve alan içerisinde biri 60 metrekare, diğeri ise 120 metrekare olmak üzere iki adet yapı bulunduğu belirtildi.

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