Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,78 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,21 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kazancıyla 1.549,53 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırdı.